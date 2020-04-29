Samet Güzel'den Fenerbahçe itirafları: 'Onlar futbol aklı değildi!'

''ALEX'İ İNŞALLAH GÖRÜRÜZ'' Alex de Souza'nın Fenerbahçe'de bir hakkı olduğunu düşünüyorum. Yönünü teknik direktörlük olarak çizmişken onun için özel bir kulüpte çalışmak istemesi doğaldır. Tabii ki futbolculuk ve teknik direktörlük çok farklı kavramlar. Kolay bir görev değil. Alex'in de nasıl yapacağını şu an için bilmiyoruz. Ama Alex'ten çok iyi bir teknik direktör olabilir. Bir gün inşallah Alex'i teknik direktör olarak görürüz. Alex, corona virüs olmasaydı Aralık ayında teknik direktörlük belgesini alıyor olacaktı. Şimdi ne zaman alır bilmiyorum. Belki alır yine. Aralık'ta resmen teknik direktör olmuş olacak.