Samet Güzel'den Fenerbahçe itirafları: 'Onlar futbol aklı değildi!'
Fenerbahçe'de uzun yıllar boyunca tercüman olarak görev alan Samet Güzel, Spor Arena'nın Instagram hesabında Uğur Yapıcı'ya özel açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe'de uzun yıllar boyunca tercümanlık yapan Samet Güzel, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'ya konuştu.
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Samet Güzel'in açıklamaları şu şekilde;
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19 yaşındayken Brezilya'ya gitmiştim. Annem, babam harçlık gönderiyordu. Saçlarım uzuyor tabii, berbere gittim. Ama çok pahalıydı. Bu kadar para vereceğime uzatayım saçları bari dedim. Uzatmaya başlayınca da saçların iğrenç bir dönemi var. O zaman şapka takmaya başladım. O zamandan beri şapka takıyorum.
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'LİGLERİN BAŞLANGICI POTANSİYEL BİR TEHLİKE'
Bir futbolsever olarak futbol maçlarını çok özledim, takımımı çok özledim. Futbol konuşmayı özledim. Liglerin başlamasını tabii ki isterim. Ancak 8-10 yıl futbol camiasının içinde bulunmuş bir insan olarak çok büyük bir tehlike görüyorum. Ligleri başlattık diyelim, birinde corona çıkarsa o zaman ne yapacağız? Potansiyel bir tehlike olarak görüyorum. Keşke ligleri başlatsak ama şu aşamada bana mantıklı gelmiyor.
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Bu sporu yaparken maske takmak vücuduna aldığın oksijeni kısıtlamak demektir. Zaten yaz ayında oynatmayı planlıyorlar. Futbol zaten kontakt bir oyun. İkili mücadeleler oluyor. Futbol bir temas oyunudur. Şu an için liglerin başlamasını riskli buluyorum.
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'ŞAMPİYONLUK ADAYIM...'
Şampiyonluk adayım için net bir takım söyleyemiyorum. Kendi takımımım Fenerbahçe'ye odaklandım ama fazla bir şansı kalmadı. Matematiksel olarak şansı devam ediyor ama çok zor gözüküyor. Trabzonspor iyi bir kadro kurdu. Son düzlükleri iyi oynayan bir Galatasaray gerçeği var. Başakşehir var. Tahmin etmek çok zor...
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Futbol taraftarla birlikte güzel. Futbolun keyfi taraftarla birliktedir. Bunu futbolcuya sorsan da böyledir. Zaten taraftarsız oynanan son maçlara baktığımızda hep 0-0,1-0 falan bitiyor.
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''FENERBAHÇE'DE EKSİK OLAN FUTBOL AKLIYDI''
Fenerbahçe'de geçtiğimiz iki sene içinde önemli olan eksiklik futbol aklıydı. Fenerbahçe'nin ne tür bir oyun oynayacağına, ne tür oyunculara sahip olacağına karar veren kişi veya kişiler demek futbol aklı. Fenerbahçe'de bu yoktu. Comolli'nin, Ersun hocanın varlığı Fenerbahçe'de bir süre bizden bir şeyler götürdü bence.
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Emre Belözoğlu'nu tartışmam. Onun bir de Fenerbahçeli olma kısmeti var. Eğer kendisi ve yönetim böyle bir karar verirse bir futbol aklı olması isterim. Futbol görüşleri, futbol düşünceleri çok değerli bir insan.
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Hırvatlar tarih boyunca Fenerbahçe'ye iyi gelmiştir. Kan uyumu olmuştur. Bu bakımda Bjelica için +1 diyebiliriz. Kan uyumu her şeydir. Futbol aklını Fenerbahçe'ye yerleştirmek çok önemli. Başkanımız da bunu uygulamaya çalışıyor. Akıl olmadığında diğer fonksiyonlar hiçbir zaman düzgün çalışmaz.
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Sportif direktörlük görevine inanan bir insanım. Türkiye'de hangi sportif direktör başarılı oldu ama? Sportif direktör gelip sadece oyuncu transfer ederse benim gözümde menajerden bir farkı kalmıyor. 4-3-3 oynayacağız diyecek ve o sisteme göre oyuncu transfer edecek.
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''ERSUN HOCANIN ŞAMPİYON OLDUĞU SENE...''
Ersun hoca ne zaman şampiyon oldu? O kadroda kimler vardı? Orta sahaya bakar mısın? Prime time Emre Belözoğlu var. Cristian, Meireles var. İleride Kuyt, Emenike, Sow. Prime time Caner ve Gökhan var. O kadro ile bu kadroyu kıyaslarsan gülerler. Ersun hoca oyunu forse etmek istiyor, beklerin ileri çıkmasını istiyor ama Isla, bir Caner, Gökhan değil. Hasan Ali çok iyi bir futbolcu ama karşılaştırma bakımından karşılaştırmam.
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''ONLARI FUTBOL AKLI OLARAK GÖRMÜYORUM''
Terraneo ve Comolli'yi bir futbol aklı olarak görmüyorum. Olamazlar da. Niye? Sadece oyuncu getiriyorlar. Takımın nasıl oynacağını söylemiyorlar bile. Ben felsefi bir yapı isterim. Bana oyuncu getirmesin ya. Fenerbahçe taraftarına baksın, gitsin Lefter'in heykeline baksın, Yoğurtçu Parkı'na gitsin. Camianın her kesminden insanlarla bir araya gelsin. Desin ki Fenerbahçe bunu oynar.
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Emre Belözoğlu'nun gönderiliş şekli sportif olarak hiç uygun değil. Ne kadar nefret etsen de en azından el sıkışırak ayrılman gerekir. Yapman gereken budur. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de bir göreve gelirse ona güvenim sonsuzdur.
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Tercümanlık bir daha düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye başka bir şekilde tekrar dönmek isterim ama tercümanlık olarak değil. Tercümanlıktan mezun olduğumu düşünüyorum. O görevi büyük bir gururla yaptım. Ben Kadıköy'de doğdum, Kadıköy'de büyüdüm, evim hala Kadıköy'de. Evim 5 dakika mesafede. Fenerbahçe beni ne zaman çağırırsa orada bulunacağım.
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''ALEX'İ İNŞALLAH GÖRÜRÜZ''
Alex de Souza'nın Fenerbahçe'de bir hakkı olduğunu düşünüyorum. Yönünü teknik direktörlük olarak çizmişken onun için özel bir kulüpte çalışmak istemesi doğaldır. Tabii ki futbolculuk ve teknik direktörlük çok farklı kavramlar. Kolay bir görev değil. Alex'in de nasıl yapacağını şu an için bilmiyoruz. Ama Alex'ten çok iyi bir teknik direktör olabilir. Bir gün inşallah Alex'i teknik direktör olarak görürüz. Alex, corona virüs olmasaydı Aralık ayında teknik direktörlük belgesini alıyor olacaktı. Şimdi ne zaman alır bilmiyorum. Belki alır yine. Aralık'ta resmen teknik direktör olmuş olacak.
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Ömer Faruk'a bir şans verelim ya. Belki olur, belki olmaz. Merih Demiral gibi oyuncuların hepsi bizdeyse olanlara bir bakalım ya. Şampiyonlar Ligi'nde Haaland'a asist yapan futbolcu 17 yaşında.
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Alex ile konuştuğumuzda bir gün 'İleride çok büyük işler yapacağız' demişti. Chelsea maçının özetini izliyordum. 'Bak Alex, gerçekten ne kadar büyük işler yapmışız' dedim. Bana ilk başlarda dediği sözleri hatırlattı o maç.
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Avrupa'da en beğendiğim Türk futbolcu Cengiz Ünder. Çok daha iyi yerlere gelecektir. Çağlar bu sezon çok iyi. Merih geleceği çok parlak. Ama Cengiz'i çok seviyorum.
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''IBRAHIMOVIC'i GÖRMEK İSTERİM''
Fenerbahçe formasıyla Ibrahimovic'i her zaman görmek istemişimdir. Çok isterim bunu. İnşallah olur. Roberto Carlos geldi bu takıma ya.
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(Zico mu, Aykut Kocaman mı?) Zor bir soru değil. Zico... Zico'yu ikinci babam olarak görüyorum. Babam bile 'Ne demek ikinci babası?' demez. Zico çok şey öğretti bana. Küçük yaşta onun evine geldim. Çok büyük bir futbol aklı ya. Onunla futbol konuşmak falan çok büyük bir keyif.
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Bana göre Alex'in attığı en değerli gol, Arena'da Galatasaray'a attığı kafa golüdür. Fenerbahçe günlerimi dolu dolu yaşadım. İçimde ukte olarak bir şey kalmadı.
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Mourinho ile basın toplantısı yapmak çok istemişimdir. Jürgen Klopp çok enteresan bir karakter. Hayat felsefemiz Pep Guardiola ile çok uyuşuyor. Guardiola'yı kendime çok yakın buluyorum.
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Yanına gittiğimde heyecanlandığım çok nadir insan vardır. Obradovic'in yanına gittiğimde hep söylediklerime dikkat etmeye çalıştım. Enteresan bir şekilde tırsıyorum ondan. Yanında saygı duruşunda bulunuyorum gibi. Heyecanlandırıyor, değişik bir aurası var. İnşallah bizi bırakmaz.(Samet Güzel kendisini 3 kelime ile nasıl anlatır?) Sabırlı, gizemli, duygusal. Evde kalmaya devam edelim. Güzel bir çizgiye girdik. Şu korona belasından bir kurtulalım. Kurtulduktan sonra buluştuğumuz yerden sarılalım.