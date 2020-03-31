Salih Uçan'dan Erol Bulut ve Fenerbahçe açıklaması!

Herkesin evde olduğu tuhaf bir süreç yaşadıklarını dile getiren Salih Uçan, “Herkesin evde olduğu bir süreç. Bisiklet ve core antrenmanları yapıyoruz. Zaman zaman tesise de gidebiliyoruz, birerli ikişerli şekilde sosyal mesafeyi koruyarak formumuzu tutmaya özen gösteriyoruz. Tesise gitmek tabii ki mecburi değil, her gün de gidilmiyor.Ben de daha çok evde devam ediyorum çalışmalarıma. Çünkü hala ülke olarak farkında değiliz belki ama süreç çok tehlikeli. İtalya’dan arkadaşlarımla konuştum. Geçen sezon Empoli’de beraber oynadığım takım arkadaşım La Gumina korona oldu. Morali bozuktur diye onunla konuşamadım ama yakınından bilgi aldım, atlatıyormuş” dedi ve evde kalmaya vurgu yaptı: