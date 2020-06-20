Riva'da olay gece! Max Kruse her şeyi planlamış...
Riva'da bulunan TFF Tesisleri'nde gece yarısı saat 01.00'da ortalık karıştı. "Binayı terk edin!" anonsu yapıldı. İşte Max Kruse ve o skandal anlar...
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ÇİLEDEN ÇIKARDI
Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki ipler koparken Alman oyuncunun kontratını tek taraflı olarak feshetmesi sarı-lacivertlileri çileden çıkardı.
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YAŞANANLAR ORTAYA ÇIKTI
Yönetim, resmi siteden yaptığı açıklama ile haklarını FIFA'da arayacaklarını ve haklı taraf olduklarının altını çizerken yaşananların tüm detaylarına ulaşıldı.
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SÜRECİN PERDE ARKASI
İşte sürecin başından sonuna kadar Max Kruse vakası…
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ANTRENMANLARI KAÇIRDI
Max Kruse, pandemi öncesinde hafta içi birçok kez ailevi sebeplerini gerekçe göstererek izinler aldı ve yurt dışına çıkarak antrenmanları kaçırdı.
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TAKIM ARKADAŞLARI ŞİKAYET ETTİ
Bu durum takım içerisinde rahatsızlıklara neden oldu. Hatta bazı futbolcular Kruse'nin her şekilde oynatılmasını şikâyet ettiler ve bu nedenle Alman oyuncu uyarıldı.
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SAHAYA ADIM ATMADI
Asıl sıkıntı ise pandemi sonrası başladı. Kruse tamamen kimlik değiştirdi. Can Bartu Tesisleri'nde antrenmana çıkarılamayan Kruse, Riva kampına dahil edildi ancak bir türlü sahaya adımını atmadı.
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RİVA'DA OLAYLI GECE
Riva Tesisleri'nde bir gece yarısı yaşanan olay ise, pandemi sonrası hazırlık kampına adeta damga vurdu. Tüm takım istirahat halindeyken saat 01:00 civarında Riva Tesisleri'nin yangın alarmı çalıştı.
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"LÜTFEN BİNAYI TERK EDİN"
Hemen ardından tesislerde "Lütfen binayı terk edin" şeklinde anons yapıldı. TFF personeli binayı terk ederken, futbolcular kendilerini panik halinde odaların bulunduğu koridora attı.
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ODASINDAN DUMANLAR ÇIKIYORDU
Koridordaki koku herkesin dikkatini çekti. Koridorda yoğun bir şekilde nargile kokusu alınıyordu, ayrıca Max Kruse'nin bulunduğu odadan dumanlar çıkıyordu.
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TESİSLERE NARGİLE GETİRMİŞ
Bir futbolcu Kruse'nin odasının kapısını açtı, içerisi dumandan görünmüyordu. Max Kruse tesislere nargile getirmiş, odasında tüttürüyordu.
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SABAHA KADAR ONLINE KUMAR
Max Kruse'nin bombaları bununla sınırlı kalmadı. Alman futbolcu, sabahın ilk ışıklarına kadar yüksek sesli bir şekilde online kumar sitelerinde vakit harcadı.
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SESLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Hatta öyle ki, Kruse'nin odasından yükselen sesler nedeniyle başka futbolculardan teknik heyete şikâyet gitti.
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SABAHA KADAR UYUMUYORDU
Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumayan Kruse, antrenman saatinde, sakatlığını bahane göstererek idmana çıkmıyordu.
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MASAJLARDA UYUYORDU
Teknik heyete "Masaj ve fizyoterapi yaptırmam gerek" diyerek takımdan ayrılıyordu. Gece uykusunu ise masaj ve fizyoterapi saatlerinde alıyordu!
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HER ŞEYİ PLANLAMIŞ
Takım arkadaşları Kruse'nin futboldan tamamen koptuğunu düşünüyor. Alman futbolcunun tesislerde birçok takım arkadaşına "Kulübü FIFA'ya şikâyet ettim. İnşallah alacaklarımı ödemezler ve ben de serbest kalırım. Böylece futbol oynamaktan kurtulurum" şeklinde ifadeler kullandığı bildirildi.
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HABERSİZ AMELİYAT OLDU
Kruse'nin son bombası ise giderayak oldu. Kupadaki Trabzonspor rövanşı öncesinde tesislerde düz koşu yapan Kruse, koşunun ardından kimseye söylemeden apandisit ameliyatına girdi.
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ALİ KOÇ BİLE SÖYLEDİ
Hatta Başkan Ali Koç, aynı gece katıldığı FB TV yayınında "Kruse'nin ameliyatı benim için de sürpriz oldu" dedi.
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KULÜBÜ ŞİKAYET ETTİ
Fenerbahçe ile Kruse arasında yaşanan olayın hukuki boyutundaki detaylar da dikkat çekici. 1.6 milyon Euro'luk alacağı olduğunu öne süren Kruse, mayıs ayında kulübü FIFA'ya şikâyet etti. 16 Haziran'ı bekleyen Alman oyuncu bu tarihte de kontratını tek taraflı feshetti.
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FAİZLİ GERİ ÖDEME İSTİYOR
Kruse, tek taraflı feshin ardından kulüpten kalan alacaklarını faiziyle, geleceğe yönelik alacaklarını ise taksitli olarak istiyor.
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58 MİLYON TALEP ETTİ
Kruse'nin FIFA'dan çıkacak sonuca göre futbol hayatına nokta koyabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro kazanan ve 2 sezon daha kontratı bulunan oyuncu, 7.6 milyon Euro (58 milyon 500 bin TL) talep etti. (Sabah)