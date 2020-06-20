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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 08:44,

Riva'da olay gece! Max Kruse her şeyi planlamış...

Riva'da bulunan TFF Tesisleri'nde gece yarısı saat 01.00'da ortalık karıştı. "Binayı terk edin!" anonsu yapıldı. İşte Max Kruse ve o skandal anlar...

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1ÇİLEDEN ÇIKARDI
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ÇİLEDEN ÇIKARDI

Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki ipler koparken Alman oyuncunun kontratını tek taraflı olarak feshetmesi sarı-lacivertlileri çileden çıkardı.

2YAŞANANLAR ORTAYA ÇIKTI
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YAŞANANLAR ORTAYA ÇIKTI

Yönetim, resmi siteden yaptığı açıklama ile haklarını FIFA'da arayacaklarını ve haklı taraf olduklarının altını çizerken yaşananların tüm detaylarına ulaşıldı.

3SÜRECİN PERDE ARKASI
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SÜRECİN PERDE ARKASI

İşte sürecin başından sonuna kadar Max Kruse vakası…

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5ANTRENMANLARI KAÇIRDI
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ANTRENMANLARI KAÇIRDI

Max Kruse, pandemi öncesinde hafta içi birçok kez ailevi sebeplerini gerekçe göstererek izinler aldı ve yurt dışına çıkarak antrenmanları kaçırdı.

6TAKIM ARKADAŞLARI ŞİKAYET ETTİ
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TAKIM ARKADAŞLARI ŞİKAYET ETTİ

Bu durum takım içerisinde rahatsızlıklara neden oldu. Hatta bazı futbolcular Kruse'nin her şekilde oynatılmasını şikâyet ettiler ve bu nedenle Alman oyuncu uyarıldı.

7SAHAYA ADIM ATMADI
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SAHAYA ADIM ATMADI

Asıl sıkıntı ise pandemi sonrası başladı. Kruse tamamen kimlik değiştirdi. Can Bartu Tesisleri'nde antrenmana çıkarılamayan Kruse, Riva kampına dahil edildi ancak bir türlü sahaya adımını atmadı.

8RİVADA OLAYLI GECE
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RİVA'DA OLAYLI GECE

Riva Tesisleri'nde bir gece yarısı yaşanan olay ise, pandemi sonrası hazırlık kampına adeta damga vurdu. Tüm takım istirahat halindeyken saat 01:00 civarında Riva Tesisleri'nin yangın alarmı çalıştı.

9LÜTFEN BİNAYI TERK EDİN
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"LÜTFEN BİNAYI TERK EDİN"

Hemen ardından tesislerde "Lütfen binayı terk edin" şeklinde anons yapıldı. TFF personeli binayı terk ederken, futbolcular kendilerini panik halinde odaların bulunduğu koridora attı.

10ODASINDAN DUMANLAR ÇIKIYORDU
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ODASINDAN DUMANLAR ÇIKIYORDU

Koridordaki koku herkesin dikkatini çekti. Koridorda yoğun bir şekilde nargile kokusu alınıyordu, ayrıca Max Kruse'nin bulunduğu odadan dumanlar çıkıyordu.

11TESİSLERE NARGİLE GETİRMİŞ
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TESİSLERE NARGİLE GETİRMİŞ

Bir futbolcu Kruse'nin odasının kapısını açtı, içerisi dumandan görünmüyordu. Max Kruse tesislere nargile getirmiş, odasında tüttürüyordu.

12SABAHA KADAR ONLINE KUMAR
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SABAHA KADAR ONLINE KUMAR

Max Kruse'nin bombaları bununla sınırlı kalmadı. Alman futbolcu, sabahın ilk ışıklarına kadar yüksek sesli bir şekilde online kumar sitelerinde vakit harcadı.

13SESLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
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SESLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Hatta öyle ki, Kruse'nin odasından yükselen sesler nedeniyle başka futbolculardan teknik heyete şikâyet gitti.

14SABAHA KADAR UYUMUYORDU
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SABAHA KADAR UYUMUYORDU

Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumayan Kruse, antrenman saatinde, sakatlığını bahane göstererek idmana çıkmıyordu.

15MASAJLARDA UYUYORDU
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MASAJLARDA UYUYORDU

Teknik heyete "Masaj ve fizyoterapi yaptırmam gerek" diyerek takımdan ayrılıyordu. Gece uykusunu ise masaj ve fizyoterapi saatlerinde alıyordu!

16HER ŞEYİ PLANLAMIŞ
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HER ŞEYİ PLANLAMIŞ

Takım arkadaşları Kruse'nin futboldan tamamen koptuğunu düşünüyor. Alman futbolcunun tesislerde birçok takım arkadaşına "Kulübü FIFA'ya şikâyet ettim. İnşallah alacaklarımı ödemezler ve ben de serbest kalırım. Böylece futbol oynamaktan kurtulurum" şeklinde ifadeler kullandığı bildirildi.

17HABERSİZ AMELİYAT OLDU
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HABERSİZ AMELİYAT OLDU

Kruse'nin son bombası ise giderayak oldu. Kupadaki Trabzonspor rövanşı öncesinde tesislerde düz koşu yapan Kruse, koşunun ardından kimseye söylemeden apandisit ameliyatına girdi.

18ALİ KOÇ BİLE SÖYLEDİ
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ALİ KOÇ BİLE SÖYLEDİ

Hatta Başkan Ali Koç, aynı gece katıldığı FB TV yayınında "Kruse'nin ameliyatı benim için de sürpriz oldu" dedi.

19KULÜBÜ ŞİKAYET ETTİ
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KULÜBÜ ŞİKAYET ETTİ

Fenerbahçe ile Kruse arasında yaşanan olayın hukuki boyutundaki detaylar da dikkat çekici. 1.6 milyon Euro'luk alacağı olduğunu öne süren Kruse, mayıs ayında kulübü FIFA'ya şikâyet etti. 16 Haziran'ı bekleyen Alman oyuncu bu tarihte de kontratını tek taraflı feshetti.

20FAİZLİ GERİ ÖDEME İSTİYOR
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FAİZLİ GERİ ÖDEME İSTİYOR

Kruse, tek taraflı feshin ardından kulüpten kalan alacaklarını faiziyle, geleceğe yönelik alacaklarını ise taksitli olarak istiyor.

2158 MİLYON TALEP ETTİ
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58 MİLYON TALEP ETTİ

Kruse'nin FIFA'dan çıkacak sonuca göre futbol hayatına nokta koyabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro kazanan ve 2 sezon daha kontratı bulunan oyuncu, 7.6 milyon Euro (58 milyon 500 bin TL) talep etti. (Sabah)

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