RÄ±dvan Dilmen açÄ±kladÄ±: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...
ÃœnlÃ¼ futbol yorumcusu RÄ±dvan Dilmen corona virÃ¼sÃ¼ salgÄ±nÄ± sebebiyle ertelenen SÃ¼per Lig'in 12 Haziran'da yeniden baÅŸlamasÄ±yla ilgili konuÅŸurken, FenerbahÃ§e'nin ÅŸifresini Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ± ve yeni teknik adamÄ± duyurdu.
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Futbol Yorumcusu RÄ±dvan Dilmen, NTV'de YÃ¼zde YÃ¼z Futbol programÄ±nda SÃ¼per Lig'e dair konuÅŸtu ve FenerbahÃ§e'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ ile ilgili dikkat Ã§ekici bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
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FUTBOLU Ã‡OK Ã–ZLEMÄ°ÅžÄ°Z
"DÃ¼nya futbolunu hep yakÄ±ndan izlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z ama o kadar Ã¶zlem duymuÅŸuz ki, Bundesliga hemen evimize girdi. Dortmund maÃ§Ä±nÄ± izledim, Ã¶nce Darmstadt maÃ§Ä± vardÄ±, daha sonra Leipzig maÃ§Ä±nÄ± da izleme fÄ±rsatÄ±m oldu. Sadece Ã¶zlem gidermek deÄŸil, acaba ne olacak?' dedim. Futbolcu sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± andan itibaren futbolu oyun olarak gÃ¶rÃ¼r. O gÃ¼n oynarken, aklÄ±na ne maaÅŸ, ne prim gelir, oynar. BildiÄŸin sert, kora kor maÃ§lar oldu. 2. bÃ¶lgelerde zaman zaman idareler oldu ama Ã§ok da enteresandÄ±r, fiziksel anlamda da coÅŸkuyla, Ã¶zlemle kalitelerini iyi gÃ¶rdÃ¼m."Â
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14 OYUNCU KALANA DEK DEVAM EDÄ°LECEK
"OynanmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan daha net dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz iÃ§in, 10 dÃ¼n daha gÃ¶rmekte fayda var. Vaka olacak mÄ±, olursa ne yapacaklar? Olursa diye kararÄ±nÄ± verdiler. SayÄ±n Nihat Ã–zdemir iÃ§in de bu kararlar Ã¶nemli, UEFA da yÃ¶nlendirmede bulunuyor. 14 oyuncu kalana kadar devam edecek Almanya'da, TÃ¼rkiye'de de bu uygulamaya geÃ§ileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor Nihat bey."
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KULÃœPLER ONA GÃ–RE Ã‡ALIÅžMALI
"TÃ¼rkiye'deki oynayÄ±p oynamama tartÄ±ÅŸmalarÄ±, oynamamaktan Ã§Ä±ktÄ±. Oynamama kÄ±smÄ± askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. O zaman kulÃ¼plerimiz, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ona gÃ¶re yapmalÄ±. Tarihin muhtemelen 12 Haziran'dan biraz daha fazla olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bazen bilmeden biz de yorum yapÄ±yoruz. UEFA 3 AÄŸustos'u, 15'e falan da Ã§ekebilir, bu istiÅŸare olabilir."Â
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DAHA FAZLA KÄ°ÅžÄ° KONUÅžMALI
"Bu iÅŸi icra edenlerden, 2-3 kiÅŸiden ancak yorum duyabiliyoruz. Ä°stiÅŸareler Ã¶nemli. NasÄ±l oynanÄ±rÄ± tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. NasÄ±l ve ne zaman, bu planlamayÄ± yapmak lazÄ±m. Eski bir sporcu olarak, eskiden milli takÄ±mda oynamÄ±ÅŸ ve bir dÃ¶nem teknik direktÃ¶rlÃ¼k yapmÄ±ÅŸ biri olarak, en azÄ±ndan bir fikir veriyorum. Bu fikri vermesi gereken Ã§ok Ã¶nemli hocalarÄ±mÄ±z, akademisyenlerimiz de var."Â
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BARIÅž Ä°Ã‡Ä°NDE YAPILABÄ°LÄ°R
"Temmuz'un baÅŸÄ±, Haziran'Ä±n sonu olur. Futbol, profesyonel bir hayattÄ±r, sakÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmasÄ±n, TÃ¼rkiye'de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reci gÃ¶receÄŸiz, belki oynanmayacak. Ben iyimser olmak istiyorum. Madem oynanma kararÄ± alÄ±ndÄ±, barÄ±ÅŸ iÃ§inde, istiÅŸarelerle, fikir alÄ±ÅŸveriÅŸleriyle yapÄ±labilir bu."Â
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MÃœSABAKALAR HAFTADA 2 OLABÄ°LÄ°R
TFF ve yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸtan rica ediyorum, 8 mÃ¼sabaka kaldÄ±. Fatih hoca doÄŸru bir Ã¶neride bulunuyor aslÄ±nda. MÃ¼sabakalarÄ± haftada 2'ye Ã§ekebilirsiniz. SalÄ±-Ã‡arÅŸamba, Cumartesi-Pazar. Ä°stanbul'da derken, Galatasaray, FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ, BaÅŸakÅŸehir de maÃ§larÄ±nÄ± farklÄ± statta oynayacak.
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'HAYIR' DEMEZLER
Galatasaray ile Trabzon'un 5 deplasmanÄ± var. O yÃ¼zden 'HayÄ±r' diyeceklerini de dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ durumda bu uygulanabilir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda da lig baÅŸlamadan 4 gÃ¼n Ã¶nce rÃ¶vanÅŸlarÄ± oynatÄ±rsÄ±nÄ±z, lig bitince de finali oynatÄ±rsÄ±nÄ±z. Bu A planÄ±m. Ä°stanbul'da otel problemi yok, onlarca 5 yÄ±ldÄ±zlÄ±, ÅŸu anda kapalÄ± olan ama Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±ndan gelecek 13 takÄ±mÄ± dezenfekte ÅŸekilde aÄŸÄ±rlayabilecek otel var. Oynamamak Ã¼zerine artÄ±k plan yok. Plan 12-19-26 diye gitmek Ã¼zerine planlÄ±.
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"OYNAMA ÃœZERÄ°NDEN PLAN VAR"
14 kiÅŸiye kadar oynanabilir aÃ§Ä±klamasÄ±... BeÅŸiktaÅŸ karantinada mÄ±? Bilmiyorum. Almanya'da KÃ¶ln'de pozitif Ã§Ä±ktÄ±ysa karantinaya giriyor, diÄŸer takÄ±mlar devam ediyor.TÃ¼rkiye'de diyelim ki 14'Ã¼n altÄ±nda kaldÄ± oyuncular, yeni lisans Ã§Ä±karma ÅŸansÄ± da varmÄ±ÅŸ, U20'den alabilecek. SonuÃ§ta oynama Ã¼zerine bir plan var.
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"KORA KOR GEÃ‡MEZ"
Åžampiyon olursunuz, Avrupa'ya gidersiniz, kÃ¼me dÃ¼ÅŸerseniz, ayrÄ± konu. Herkes konumuna gÃ¶re hareket ediyor. Bundesliga'da da, yarÄ±n bir gÃ¼n oynanÄ±rsa bizim ligimizde de, orta sÄ±ralarda, dÃ¼ÅŸmez kalkmaz maÃ§larda Ã§ok kora kor olacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Konum olarak bakalÄ±m, GÃ¶ztepe - Gaziantep maÃ§Ä± var diyelim, ben Ã§ok rÃ¶lanti geÃ§eceÄŸini, diÄŸer maÃ§larÄ±n sert geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.
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"FENERBAHÃ‡E DE OYNAMAK Ä°STERDÄ°"
FenerbahÃ§e ortada duruyor, belli. BugÃ¼n FenerbahÃ§e, BaÅŸakÅŸehir'in pozisyonunda olsa, bence oynamak isterdi. Taraftar iÃ§in de Ã¶yle. Ben FenerbahÃ§e taraftarÄ±yÄ±m, ÅŸampiyonluÄŸa oynasa, oynansÄ±n isterdim. Åžu anda BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e taraftarÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum aÃ§Ä±kÃ§asÄ±.Â
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"ZATEN EROL BULUT DEDÄ°"
Bir bilmece soruyorum. 3 harfli, arÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±? Ali KoÃ§ da, Erol Bulut dedi zaten. 40-50 yaÅŸ, ligi bilecek... Bana Ã¶yle geldi. Sportif direktÃ¶r Emre BelÃ¶zoÄŸlu olduÄŸu iÃ§in, Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun tercihi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum Erol Bulut'un.Â
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"DOÄžRU TRANSFER YAPARLAR"
Abdullah AvcÄ±'nÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± Erol Bulut'tu, Emre BaÅŸakÅŸehir'deyken. YabancÄ± dil problemi yok, Malatya ve Alanya'da baÅŸarÄ±lÄ±.Â
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En bÃ¼yÃ¼k ÅŸansÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu. Ã‡ok doÄŸru bir transfer politikasÄ± uygulayacaklarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum. Comolli mi, Emre BelÃ¶zoÄŸlu mu transfer konusunda daha baÅŸarÄ±lÄ± olur, onu da tahmin ediyorsunuzdur.