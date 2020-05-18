FUTBOLU Ã‡OK Ã–ZLEMÄ°ÅžÄ°Z "DÃ¼nya futbolunu hep yakÄ±ndan izlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z ama o kadar Ã¶zlem duymuÅŸuz ki, Bundesliga hemen evimize girdi. Dortmund maÃ§Ä±nÄ± izledim, Ã¶nce Darmstadt maÃ§Ä± vardÄ±, daha sonra Leipzig maÃ§Ä±nÄ± da izleme fÄ±rsatÄ±m oldu. Sadece Ã¶zlem gidermek deÄŸil, acaba ne olacak?' dedim. Futbolcu sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± andan itibaren futbolu oyun olarak gÃ¶rÃ¼r. O gÃ¼n oynarken, aklÄ±na ne maaÅŸ, ne prim gelir, oynar. BildiÄŸin sert, kora kor maÃ§lar oldu. 2. bÃ¶lgelerde zaman zaman idareler oldu ama Ã§ok da enteresandÄ±r, fiziksel anlamda da coÅŸkuyla, Ã¶zlemle kalitelerini iyi gÃ¶rdÃ¼m."Â