Son Dakika | Olay sözler: "Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de ne işi var!"
Lider Fenerbahçe'de kalan ilk yedi haftalık bölümde işler yolunda giderken Galatasaray ile kıyasıya bir yarış sonunda kadroya dahil olan Mert Hakan Yandaş'ın performansı hayal kırıklığı yarattı. İşte son Antalyaspor maçının ardından çok konuşulan o sözler...
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Yılan hikayesine dönen transfer hikayesinin ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutan Mert Hakan, ligin geride kalan 7 haftalık bölümünde pek forma şansı bulamadı.
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İSTANBUL'UN YOLUNU TUTTU
Bu sezon henüz ilk 11'de görev alamayan Mert, Emre Kılınç'la birlikte Sivasspor performanslarıyla İstanbul'un yolunu tutmuştu.
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Transferi o dönem gündemin bir numaralı konusu olan Mert Hakan'ın Emre Kılınç'ı sarı lacivertli takıma gelmesi yönünde ikna etmeye çalıştığı da iddia edilmiş iki kulüp arasındaki gerilimin ardından oyuncu Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
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TOPLAMDA 92 DAKİKA
Kasık sakatlığından dolayı oynayamadığı Rize maçı sonrası Hatayspor mücadelesinde 22 dakika forma giyen Mert Hakan Yandaş, transfer döneminde adının geçtiği Galatasaray'a karşı TT Stadı'nda son 3 dakikada oyuna girdi.
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Karagümrük maçında 32, Trabzonspor karşılaşmasında ise 19 dakika görev alan Yandaş, Göztepe ve Antalyaspor maçlarında ise son dakikalarda görev aldı.
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Emre Belözoğlu'nun transferini çok istediği oyuncu, belki de yapılan 18 transferin de etkisiyle kendisini gösteremedi.
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Takvim yazarı Hakkı Yalçın, köşesinde Mert Hakan ile ilgili sert ifadeler kullandı. İşte çok konuşulacak o yazıdan bölümler;
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KAZANMA İSTEĞİ BİLİNÇALTINA YERLEŞMİŞ
Fenerbahçe'nin Antalya'da kazanması gerekiyordu ve kazandı. Pozisyon zengini Fenerbahçe'yi kaç zaman sonra Antalyaspor maçının ikinci yarısında izledik. Gördük ki, bilinçaltına yerleşen kazanma isteği rakip alana yerleşen Fenerbahçe gerçeğini de beraberinde getiriyor.
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LİDERLİK BENİ ÇAĞIRIYOR GİTMELİYİM
Bunun tercümesi; "liderlik beni çağırıyor gitmeliyim!" Oynanan oyun "hemen git" emrini verdi ama Fenerbahçe ikinci yarıyı 10 kişi oynayan bir rakip karşısında son dakikalarda "acaba?" gerçeğini yaşatmadan edemedi yine! Fenerbahçe kendi paniğini kendi yaratıyor zaten!
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KURGU OTURMADI
Yapılan transferler içinde Valencia'yı parmakla gösteririz. "Takımın sihirli küresi duran toplar" deriz ama bol pozisyon harcamaya yatkın hacmine "talihsizlik değil beceriksizlik" diye not düşeriz. Podolski'nin attığı golde kendilerini ihbar edenlerin gelecek maçlar için tehlikeli anons olduğunu belirtir, hala savunma kurgusunun oturmadığından söz ederiz.
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MERT HAKAN'IN BU TAKIMDA NE İŞİ VAR
Sosa'nın durarak anlatamadığını koşarak anlatanlardan bekleriz. Gustavo'yu ve Caner'i tırnak içine alırken ve Perotti'nin bileklerinin zora giren maçlarda "B Planı için" biçilmiş kaftan olduğunu belirtirken bu soruyu hep soracağım; "Mert Hakan'ın bu takımda ne işi var?"
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HAKEMİNM ÖZ GÜVENİ VE DURUŞUNU BEĞENDİM
Bu sezon ilk defa bir hakemin öz güvenini ve duruşunu beğendim. Sinan Gümüş'ün atılmasında futbolcu ve eğitim konulu bir dersin ne kadar gerekliği olduğunu da gördük. Maçın son dakikalarında topa bu şekilde vuruyorsan sarı kart. Sarı karttan sonra hakeme istemeden de olsa omuz atıyorsan yine sarı kart.
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İSTEMEDEN PENALTI
"İstemeden" sözcüğünü bilerek kullandım, Antalyasporlu futbolcu da penaltıyı "istemeden" yaptı ama takımı bunun bedelini yenilgiyle ödedi. Kimse kırmızı kart pozisyonunda hakemi suçlamasın, kartları gördükten sonra bile hakemin üzerine yürüyen cehaleti sorgulasın!
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Arşiv | Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray açıklaması