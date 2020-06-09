Mustafa Denizli: 'Şampiyonlukta en avantajlı takım...'

"LİGLER OYNANSIN DEMEDİM" Ben, 'Ligler oynansın' demedim. Ben, şartları ortaya koydum. Bugün, bir insan açısından bir AVM'de olmak mı daha emniyetli, seyircisi olmayan bir stadyumda olmak mı daha emniyetli? Söylemek istediğim buydu. İkincisi, futbolcu dediğin, normal insanlardan bağışıklık sistemi ve dirençleri daha güçlü, yaş olarak son derece müsait pozisyondalar. Dolayısıyla Covid-19'un sende, bende veya spor yapmayan insanlardaki etkisiyle sporcular üzerindeki etkisi çok farklı olur.