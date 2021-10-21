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HaberlerSpor HaberleriMesut Özil çılgına döndü! Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...
GeriSpor Mesut Özil çılgına döndü! Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...
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Spor Arena
Haber Giriş: 21 Ekim 2021 - 21:55 | 

Mesut Özil çılgına döndü! Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp maçından oyundan alınmasına büyük tepki gösterdi.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok tepki geldi.

2ETKİSİZ KALDI

ETKİSİZ KALDI

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleye 11'de başlayan 33 yaşındaki yıldız, karşılaşmada çok etkili bir görüntü sergilemedi.

3PEREIRADAN 4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

PEREIRA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Maçın 62. dakikasında Belçika ekibi, skoru 2-2'ye getirirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan 4 oyuncu değişikliği birden geldi.

4KÜFÜRLER SAVURDU

KÜFÜRLER SAVURDU

Değişiklik tabelasında ismini gören Mesut, Pereira'nın kararını çok öfkelenirken küfrederek kenara geldi.

5SAHA KENARINDA ÇILGINA DÖNDÜ

SAHA KENARINDA ÇILGINA DÖNDÜ

Karardan ötürü çok mutsuz olduğu gözlenen ve sinirli tavırlarla yerini Pelkas'a bırakan Mesut, saha kenarında ise çılgına döndü.

6SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ

SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ

Büyük bir öfkeyle yerdeki su şişelerini tekmeleyen Mesut, oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi.

7TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Yedek kulübesine oturduktan sonra hala sinirlerine hakim olamayan Mesut Özil'i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

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