Mesut Özil çılgına döndü! Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok tepki geldi.Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleye 11'de başlayan 33 yaşındaki yıldız, karşılaşmada çok etkili bir görüntü sergilemedi.Maçın 62. dakikasında Belçika ekibi, skoru 2-2'ye getirirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan 4 oyuncu değişikliği birden geldi.Değişiklik tabelasında ismini gören Mesut, Pereira'nın kararını çok öfkelenirken küfrederek kenara geldi.Karardan ötürü çok mutsuz olduğu gözlenen ve sinirli tavırlarla yerini Pelkas'a bırakan Mesut, saha kenarında ise çılgına döndü.Büyük bir öfkeyle yerdeki su şişelerini tekmeleyen Mesut, oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi.Yedek kulübesine oturduktan sonra hala sinirlerine hakim olamayan Mesut Özil'i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.