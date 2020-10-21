Mbwana Samatta sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe taraftarı yeni ismini verdi...

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, sarı lacivertli takımla çıktığı ilk 2 maçta taraftarlardan tam not almıştı.Özellikle ilk maçında Karagümrük'e 2 gol atarak dikkat çeken Samatta, Göztepe maçını boş geçse de pozisyona girme becerisiyle gelecek için umut verdi.Tanzanyalı forvet, Instagram hesabından antrenman fotoğraflarını paylaşırken Fenerbahçe taraftarlarına bir soru sordu.Samatta, taraftarlara seslenirken ''Bana Türkçe bir isim ver'' yazdı. Fenerbahçe taraftarları ise kısa süre içinde 4 bine yakın cevap verdi.İşte 4 bine yakın yorum içinden dikkat çeken cevaplar...