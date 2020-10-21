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GeriFutbol Mbwana Samatta sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe taraftarı yeni ismini verdi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 16:43 | 

Mbwana Samatta sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe taraftarı yeni ismini verdi...

Fenerbahçe'nin yeni forveti Mbwana Samatta, sosyal medyadan sorduğu soruyla gündem oldu...

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, sarı lacivertli takımla çıktığı ilk 2 maçta taraftarlardan tam not almıştı.

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Özellikle ilk maçında Karagümrük'e 2 gol atarak dikkat çeken Samatta, Göztepe maçını boş geçse de pozisyona girme becerisiyle gelecek için umut verdi.

3INSTAGRAMDAN TARAFTARA SORDU
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INSTAGRAM'DAN TARAFTARA SORDU

Tanzanyalı forvet, Instagram hesabından antrenman fotoğraflarını paylaşırken Fenerbahçe taraftarlarına bir soru sordu.

4BANA TÜRKÇE İSİM VER
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'BANA TÜRKÇE İSİM VER'

Samatta, taraftarlara seslenirken ''Bana Türkçe bir isim ver'' yazdı. Fenerbahçe taraftarları ise kısa süre içinde 4 bine yakın cevap verdi.

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İşte 4 bine yakın yorum içinden dikkat çeken cevaplar...

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