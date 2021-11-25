Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

"Türkiye'den ayrılmak benim için çok zor olmadı. Aslında kızımın doğduğu ve çok fazla sevgimin olduğu bir ülke olmasına rağmen, orada kendimi çok geliştiremedim ve çok fazla arkadaşım, herhangi bir işim olmadı. Beni ülkeye bağlayacak herhangi bir şey yoktu. O yüzden ayrılmak benim için zor olmadı, çok mutluyum.