Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mauricio Isla ile eşi Gala Caldirola'nın bitmek üzere olan evliliklerini Emre Belözoğlu kurtarmıştı. Ünlü çiftten kötü haber geldi.
Fenerbahçe'de 2017-2020 yılları aradında forma giyen Mauricio Isla, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulmuştu.
Kızını da yanına alarak Şili'ye giden ve dans yarışmasına katılan Gala Caldirola'ya çok sinirlenen Isla, boşanma kararı almıştı.
EMRE BELÖZOĞLU ARAYA GİRDİ
Şili'den İstanbul'a gelmek isteyen Gala Caldirola, Türkiye'nin uçuş yasaklarına takılmış ve devreye Emre Belözoğlu girmişti. Dışişleri Bakanlığı ile görüşen Emre Belözoğlu, Gala Caldirola'nın kızıyla birlikte İstanbul'a gelebilmesini sağlamış ve Caldirola ile kızı öğrenci yurdunda karantinaya alınmıştı.
CALDIROLA AYRILIĞI AÇIKLADI
2020 yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Flamengo'ya transfer olan Isla'nın Gala Caldirola ile ayrıldığı ortaya çıktı. Bir paylaşım yapan Caldirola; "Bir gün çift olarak birlikte bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğimiz aynı aşkla, bugün hala sahip olduğumuz sevgiyi kaybetmeden ilişkimize bir mola vermeye karar verdik" ifadelerini kullanarak ayrıldıklarını duyurdu.
"KAVGA VEYA KIRGINLIK YOK"
Gala Caldirola, "Aramızda kavga veya kırgınlık için hiçbir sebep olmadığını açıklamak istiyorum. İkimiz de dürüst olmanın her zaman işleri yapmanın en iyi yolu olduğunu düşünüyoruz" dedi.
"Türkiye'den ayrılmak benim için çok zor olmadı. Aslında kızımın doğduğu ve çok fazla sevgimin olduğu bir ülke olmasına rağmen, orada kendimi çok geliştiremedim ve çok fazla arkadaşım, herhangi bir işim olmadı. Beni ülkeye bağlayacak herhangi bir şey yoktu. O yüzden ayrılmak benim için zor olmadı, çok mutluyum.
"BAKLAVAYI ÖZLEYECEĞİM"
"Değişiklikleri severim, sürekli aynı yerde kalmaktan hoşlanan bir insan değilim. Bizimle birlikte çalışan, bize yardımcı olan Apo'yu özleyeceğim. Onunla harika bir ilişkimiz vardı ve ailesi de beni çok seviyordu. Küçük kızımın doğumunu, büyümesini gördüler. Baklavayı da özleyeceğim, çok güzeldi."
"EV HANIMLIĞI BANA GÖRE DEĞİL"
"3 yıl boyunca Türkiye'de yaşadığım en zor şey, bir işyerinde kendimi geliştirmek için bir yol aramak oldu ve hiç başarıya ulaşamadım. Aktif kalmayı seven bir insanım ve evde çok fazla zaman geçirdim. Anne olmayı, eş olmayı, ev işleri yapmayı seviyorum ancak ev hanımı olmak bana göre değil. Kendimi geliştiremedim."