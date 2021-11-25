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GeriFutbol Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı
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Futbol
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 09:54 | 

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mauricio Isla ile eşi Gala Caldirola'nın bitmek üzere olan evliliklerini Emre Belözoğlu kurtarmıştı. Ünlü çiftten kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'de 2017-2020 yılları aradında forma giyen Mauricio Isla, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulmuştu.
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Isla'nın Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde ülkesi Şili'de yayınlanan bir dans yarışmasına katılan Gala Caldirola, Isla'yı çok kızdırmış ve ünlü çift boşanmanın eşiğine gelmişti.
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Kızını da yanına alarak Şili'ye giden ve dans yarışmasına katılan Gala Caldirola'ya çok sinirlenen Isla, boşanma kararı almıştı.
4KORONAVİRÜS ÇIKINCA İŞLER DÜZELDİ

KORONAVİRÜS ÇIKINCA İŞLER DÜZELDİ

2020 yılının başlarında yayınlanması beklenen dans yarışması, koronavirüs salgınına takılıp iptal olunca Isla-Caldirola çiftinin arasındaki buzlar eridi.
5EMRE BELÖZOĞLU ARAYA GİRDİ

EMRE BELÖZOĞLU ARAYA GİRDİ

Şili'den İstanbul'a gelmek isteyen Gala Caldirola, Türkiye'nin uçuş yasaklarına takılmış ve devreye Emre Belözoğlu girmişti. Dışişleri Bakanlığı ile görüşen Emre Belözoğlu, Gala Caldirola'nın kızıyla birlikte İstanbul'a gelebilmesini sağlamış ve Caldirola ile kızı öğrenci yurdunda karantinaya alınmıştı.
6ISLA DA ÖZEL İZİNLE KARANTİNAYA GİRDİ

ISLA DA ÖZEL İZİNLE KARANTİNAYA GİRDİ

Karantinayı ailesiyle geçirmek isteyen Isla da yine Emre Belözoğlu'nun yardımıyla gereken izinleri alarak eşi ve ailesiyle birlikte karantinayı geçirmek için öğrenci yurduna yerleşmişti. Karantina dönemi, çiftin ilişkilerini de o dönem için düzeltmişti.
7CALDIROLA AYRILIĞI AÇIKLADI

CALDIROLA AYRILIĞI AÇIKLADI

2020 yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Flamengo'ya transfer olan Isla'nın Gala Caldirola ile ayrıldığı ortaya çıktı. Bir paylaşım yapan Caldirola; "Bir gün çift olarak birlikte bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğimiz aynı aşkla, bugün hala sahip olduğumuz sevgiyi kaybetmeden ilişkimize bir mola vermeye karar verdik" ifadelerini kullanarak ayrıldıklarını duyurdu.
8SEBEP KİŞİSEL

SEBEP KİŞİSEL

Gala Caldirola, Isla ile ayrılıklarının sebeini 'Kişisel' olarak açıkladı.
9KAVGA VEYA KIRGINLIK YOK

"KAVGA VEYA KIRGINLIK YOK"

Gala Caldirola, "Aramızda kavga veya kırgınlık için hiçbir sebep olmadığını açıklamak istiyorum. İkimiz de dürüst olmanın her zaman işleri yapmanın en iyi yolu olduğunu düşünüyoruz" dedi.
10TÜRKİYEDEN AYRILMAK ZOR OLMADI

"TÜRKİYE'DEN AYRILMAK ZOR OLMADI"

Gala Caldirola, Türkiye'den ayrılmalarının ardından verdiği bir röportajda bu ayrılığıa üzülmediğini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Türkiye'den ayrılmak benim için çok zor olmadı. Aslında kızımın doğduğu ve çok fazla sevgimin olduğu bir ülke olmasına rağmen, orada kendimi çok geliştiremedim ve çok fazla arkadaşım, herhangi bir işim olmadı. Beni ülkeye bağlayacak herhangi bir şey yoktu. O yüzden ayrılmak benim için zor olmadı, çok mutluyum.
12BAKLAVAYI ÖZLEYECEĞİM

"BAKLAVAYI ÖZLEYECEĞİM"

"Değişiklikleri severim, sürekli aynı yerde kalmaktan hoşlanan bir insan değilim. Bizimle birlikte çalışan, bize yardımcı olan Apo'yu özleyeceğim. Onunla harika bir ilişkimiz vardı ve ailesi de beni çok seviyordu. Küçük kızımın doğumunu, büyümesini gördüler. Baklavayı da özleyeceğim, çok güzeldi."
13EV HANIMLIĞI BANA GÖRE DEĞİL

"EV HANIMLIĞI BANA GÖRE DEĞİL"

"3 yıl boyunca Türkiye'de yaşadığım en zor şey, bir işyerinde kendimi geliştirmek için bir yol aramak oldu ve hiç başarıya ulaşamadım. Aktif kalmayı seven bir insanım ve evde çok fazla zaman geçirdim. Anne olmayı, eş olmayı, ev işleri yapmayı seviyorum ancak ev hanımı olmak bana göre değil. Kendimi geliştiremedim."
14EN GÜZEL ANIM OLDU

"EN GÜZEL ANIM OLDU"

"Türkiye'de annelik deneyimini yaşamak en güzel şeydi. Hamileliğimi yaşadım, yeni bir annenin tecrübesini gördüm. Bu benim yanıma aldığım en güzel anı oldu."
15LUZ ELİF ADINDA KIZLARI VAR

LUZ ELİF ADINDA KIZLARI VAR

Mauricio Isla ve Gala Caldirola 2016'da ilişkilerine başladı. Isla'nın Fenerbahçe'de oyandığı dönemde Gala Caldirola 2018'de kızı Luz Elif'i dünyaya getirdi. Ertesi yıl İspanya'da dünya evine girdiler.
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