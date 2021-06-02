Ligler ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 Süper Lig ve TFF 1. Lig başlama tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından her yıl sezon içerisinde belirlediği liglerin başladığı tarih, 2021'de de ağustos ayına denk gelecek. Takımların transfer hazırlıklarına son sürat devam ettiği Süper Lig'in ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...