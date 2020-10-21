Leipzig maçının ardından Almanya basınından ilginç Başakşehir sözleri!

Öte yandan karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci, ''İlk Şampiyonlar Ligi maçı ve kulüp olarak ilk tecrübemiz. Sonuç ne kadar kötü olsa da amacımız bu seviyelerde kendimizi yükseltip burada kalıcı olmak.'' sözlerini kullandı.