Leipzig maçının ardından Almanya basınından ilginç Başakşehir sözleri!
Alman basını, Leipzig'in Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın ardından temsilcimiz hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
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Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkan Medipol Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya mağlubiyetle başladı.
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GENİŞ YER BULDU
Maçın ardından Alman basını, 16 ve 20. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan sol bek Angelino'yu göklere çıkarırken Başakşehir hakkında da ilginç ifadeler kullandı.
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Almanya'da yayın yapan Kicker ve Bild de RB Leipzig - Başakşehir maçına geniş yer ayırdı.
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'BU ADAMIN KUAFÖRE İHTİYACI YOK'
Almanya'nın Bild gazetesi, Angelino için ''Bu kel kafanın kuaföre ihtiyacı yok. 999 seyirci önünde zafere götürdü. Dört dakikada 2 gol. İspanyol oyuncu, şehre kuaför sokmaya bile gerek kalmadan dikkatleri üzerine çekiyor.'' sözlerini kullandı.
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'HER ŞEYİ TEK BAŞINA TAŞIR GİBİ...'
Maçı anlatan Alman spiker ise temsilcimiz Başakşehir'in forveti Enzo Crivelli hakkında ''Crivelli, taşınırken çağıracağınız arkadaşınız gibi. Her şeyi tek başına taşır gibi bir hali var.'' değerlendirmesinde bulundu.
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Kicker gazetesi ise temsilcimizi eleştiren bir değerlendirmede bulundu. Alman gazetesi, Başakşehir için şu ifadeleri kullandı;
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Başakşehir, Süper Lig'de ilk galibiyetini Trabzonspor'a almıştı ve o maça çıkan 11'in 8'i 30 yaş ve üstü futbolculardan oluşuyor. 4 tanesi ise 34 veya 35 yaşında.
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'ÇOK ZOR GÖZÜKÜYOR...'
Bu kadroyla sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, kendi liglerinde de şampiyonluğu korumaları çok zor gözüküyor.
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'BU KADRO YETER Mİ?'
Böyle bir kadro Leipzig, Paris Saint-Germain ve Manchester United ile rekabet edebilir mi?
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Öte yandan karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci, ''İlk Şampiyonlar Ligi maçı ve kulüp olarak ilk tecrübemiz. Sonuç ne kadar kötü olsa da amacımız bu seviyelerde kendimizi yükseltip burada kalıcı olmak.'' sözlerini kullandı.