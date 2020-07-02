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GeriFutbol Kim olduğu ortaya çıktı! Survivor'da Nisa'ya Sercan için 'tekmeyi basarım' demişti...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 08:42,

Kim olduğu ortaya çıktı! Survivor'da Nisa'ya Sercan için 'tekmeyi basarım' demişti...

Survivor'da Nisa'nın elendiği son bölüme iletişim ödülünde yaşanan konuşma damgasını vurmuş, telefon konuşmasında Sercan Yıldırım'a tehdit dolu sözler gelmişti.

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Acun Ilıcalı'nın duyurduğu çok konuşulan ses kayıtlarında Nisa, ''Bir erkek arkadaşım var, onunla evlenmek istiyorum'' sözlerini kullanmıştı.

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Nisa, iletişim ödülünde erkek arkadaşı olduğu düşünülen Jakub ile konuşurken ikili arasındaki diyaloglar bir hayli konuşuldu.

3SENİ BIRAKSIN, TEKMEYİ BASARIM
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'SENİ BIRAKSIN, TEKMEYİ BASARIM'

Jakub, Nisa'ya ''Kendine iyi bak. Herkese selam söyle ve oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım.'' sözlerini kullandı.

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Konuşmanın devamında Nisa, Jakub'a ''Şampiyon Beşiktaş demelisin, şampiyon Beşiktaş diye bağır'' derken Jakub'un ''Şampiyon Beşiktaş'' demesinin üzerine Barış, ''Kardeşimsin!'' diye seslendi.

5SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI
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SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI

Nisa'nın erkek arkadaşının Jakub olduğu düşünülürken sosyal medyada da ikilinin fotoğrafları hemen paylaşılmaya başlandı...

6İŞTE O KARELER
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İŞTE O KARELER

İkilinin önceki yıllarda başka yarışmalara katıldığı da görüldü. Nisa'nın Jakub'u fotoğraflarda etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

7NİSA OLAYI ÇÖZÜLDÜ, CAN SIKIYORDU
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'NİSA OLAYI ÇÖZÜLDÜ, CAN SIKIYORDU'

Sercan Yıldırım ise konu hakkında, "Nisa olayı da çözülmüş oldu. En azından kapanmış oldu diyebilirim. Artık bu muhabbetlerden çok bunalmıştım. Can sıkıyordu. O yüzden kapandığı için ayrıca mutluyum." şeklinde konuştu.

8SURVİVOR GİZEM TOPA GİRMİŞ
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SURVİVOR GİZEM TOPA GİRMİŞ

Acun Ilıcalı, tartışma konusu olan ses kayıtlarını açıklarken, "Söz konusu konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Bu kaydı dinledikten sonra edindiğim intiba Gizem'le ilgili. Sercan-Nisa konusunu en heyecanlı yaşayan kişi Gizem. Sanki 2 aydır beklediği bir kişiden mektup almış gibi. Ama mektup Nisa'ya geliyor." dedi.

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Ilıcalı sözlerin, "Nisa aralarındaki konuşmada Sercan'la ilgili konuya sıcak bakmadığını ifade ediyor. Gizem bu konuya o kadar motive ki haber alışverişinde problemler yaşanmış olabilir. Bu arada sizin bu ses kaydını dinletmemiz söz konusu değil. Gizem'in o motivasyonunda çıkaracağım şey, Nisa'dan Sercan'a gelen haberler Gizem kanalıyla geldiyse, yanlış gelmiş olabilir." ifadeleriyle sürdürdü.

10İŞTE GİZEM-NİSA ARASINDA KONUŞULANLAR...
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İŞTE GİZEM-NİSA ARASINDA KONUŞULANLAR...

Nisa: Gel buraya,gel

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Gizem: Dur, geliyorum, dur.
Nisa: Bak, böyle başlıyor.

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Gizem: Aç. Tut onu.
Nisa: Bak, şimdi dinle.

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Gizem: Al bunu çabuk. Anlatsana. Çok mutluyum şu an. Bu seni artık 850 bin ay idare eder.
Nisa: Hayır ya ne alaka?

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Gizem: Etsin. Manyak mısın? Döveceğim seni artık ya. Yeter ya.
Nisa: Niye ya?

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Gizem: Çok tatlı çünkü

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Nisa: Ama ben istemiyorum

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Gizem: Tamam, bakarsın işte.

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Nisa: Erkek arkadaşım var onunla evlenmek istiyorum

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