Kim olduğu ortaya çıktı! Survivor'da Nisa'ya Sercan için 'tekmeyi basarım' demişti...
Survivor'da Nisa'nın elendiği son bölüme iletişim ödülünde yaşanan konuşma damgasını vurmuş, telefon konuşmasında Sercan Yıldırım'a tehdit dolu sözler gelmişti.
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Acun Ilıcalı'nın duyurduğu çok konuşulan ses kayıtlarında Nisa, ''Bir erkek arkadaşım var, onunla evlenmek istiyorum'' sözlerini kullanmıştı.
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Nisa, iletişim ödülünde erkek arkadaşı olduğu düşünülen Jakub ile konuşurken ikili arasındaki diyaloglar bir hayli konuşuldu.
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'SENİ BIRAKSIN, TEKMEYİ BASARIM'
Jakub, Nisa'ya ''Kendine iyi bak. Herkese selam söyle ve oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım.'' sözlerini kullandı.
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Konuşmanın devamında Nisa, Jakub'a ''Şampiyon Beşiktaş demelisin, şampiyon Beşiktaş diye bağır'' derken Jakub'un ''Şampiyon Beşiktaş'' demesinin üzerine Barış, ''Kardeşimsin!'' diye seslendi.
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SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI
Nisa'nın erkek arkadaşının Jakub olduğu düşünülürken sosyal medyada da ikilinin fotoğrafları hemen paylaşılmaya başlandı...
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İŞTE O KARELER
İkilinin önceki yıllarda başka yarışmalara katıldığı da görüldü. Nisa'nın Jakub'u fotoğraflarda etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı.
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'NİSA OLAYI ÇÖZÜLDÜ, CAN SIKIYORDU'
Sercan Yıldırım ise konu hakkında, "Nisa olayı da çözülmüş oldu. En azından kapanmış oldu diyebilirim. Artık bu muhabbetlerden çok bunalmıştım. Can sıkıyordu. O yüzden kapandığı için ayrıca mutluyum." şeklinde konuştu.
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SURVİVOR GİZEM TOPA GİRMİŞ
Acun Ilıcalı, tartışma konusu olan ses kayıtlarını açıklarken, "Söz konusu konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Bu kaydı dinledikten sonra edindiğim intiba Gizem'le ilgili. Sercan-Nisa konusunu en heyecanlı yaşayan kişi Gizem. Sanki 2 aydır beklediği bir kişiden mektup almış gibi. Ama mektup Nisa'ya geliyor." dedi.
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Ilıcalı sözlerin, "Nisa aralarındaki konuşmada Sercan'la ilgili konuya sıcak bakmadığını ifade ediyor. Gizem bu konuya o kadar motive ki haber alışverişinde problemler yaşanmış olabilir. Bu arada sizin bu ses kaydını dinletmemiz söz konusu değil. Gizem'in o motivasyonunda çıkaracağım şey, Nisa'dan Sercan'a gelen haberler Gizem kanalıyla geldiyse, yanlış gelmiş olabilir." ifadeleriyle sürdürdü.
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İŞTE GİZEM-NİSA ARASINDA KONUŞULANLAR...
Nisa: Gel buraya,gel
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Gizem: Dur, geliyorum, dur. Nisa: Bak, böyle başlıyor.
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Gizem: Aç. Tut onu. Nisa: Bak, şimdi dinle.
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Gizem: Al bunu çabuk. Anlatsana. Çok mutluyum şu an. Bu seni artık 850 bin ay idare eder. Nisa: Hayır ya ne alaka?
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Gizem: Etsin. Manyak mısın? Döveceğim seni artık ya. Yeter ya. Nisa: Niye ya?
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Gizem: Çok tatlı çünkü
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Nisa: Ama ben istemiyorum
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Gizem: Tamam, bakarsın işte.
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Nisa: Erkek arkadaşım var onunla evlenmek istiyorum