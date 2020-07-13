MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKadıköy'de maça damga vuran o anlar: Mert Hakan ve Tahir Karapınar...
GeriFutbol Kadıköy'de maça damga vuran o anlar: Mert Hakan ve Tahir Karapınar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 00:11,

Kadıköy'de maça damga vuran o anlar: Mert Hakan ve Tahir Karapınar...

Sivasspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maça Mert Hakan Yandaş ve Tahir Karapınar'ın görüntüsü damga vurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, matematiksel olarak 3.'lük şansını yitirdi.

2
Abone Olgoogle-news

Pandeminin ardından ligde sahasında 3 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sırasıyla Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup etmeyi başarmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Demir Grup Sivasspor karşısında 62 dakika forma giydi. Profesyonel kariyerinde ilk kez ligde ilk 11'de forma giyen Ömer Faruk, etkili bir oyun sergilemesine karşın 62. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

4
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. Demir Grup Sivasspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 13. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

5
Abone Olgoogle-news

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.

6
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a yenilerek ligde 3 maç aradan sonra Kadıköy'de galip gelemedi

7
Abone Olgoogle-news

Sivasspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maça bir görüntü dikkat çekti.

8
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe transfer olacağı söylenen Mert Hakan maçta sahada yer aldı.

9
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe teknik sorumlusu Tahir Karapınar ile Mert Hakan'ın samimi görüntüsü dikkat çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi