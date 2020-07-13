Kadıköy'de maça damga vuran o anlar: Mert Hakan ve Tahir Karapınar...

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, matematiksel olarak 3.'lük şansını yitirdi.
2
Abone Ol
Pandeminin ardından ligde sahasında 3 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sırasıyla Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup etmeyi başarmıştı.
3
Abone Ol
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Demir Grup Sivasspor karşısında 62 dakika forma giydi. Profesyonel kariyerinde ilk kez ligde ilk 11'de forma giyen Ömer Faruk, etkili bir oyun sergilemesine karşın 62. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.
4
Abone Ol
Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. Demir Grup Sivasspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 13. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.
5
Abone Ol
Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.
6
Abone Ol
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a yenilerek ligde 3 maç aradan sonra Kadıköy'de galip gelemedi
7
Abone Ol
Sivasspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maça bir görüntü dikkat çekti.
8
Abone Ol
Fenerbahçe transfer olacağı söylenen Mert Hakan maçta sahada yer aldı.
9
Abone Ol
Fenerbahçe teknik sorumlusu Tahir Karapınar ile Mert Hakan'ın samimi görüntüsü dikkat çekti.