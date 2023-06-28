İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal aslen nereli? İşte İsmail Kartal'ın kariyer hayatı ve biyografisi!

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal 25 Mayıs 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. "Arap İsmail" lakabı ile tanınır. Futbol yaşantısına Sarıyer'de başlamıştır. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştur. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor'da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış, 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmıştır.



İsmail Kartal, 2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir.