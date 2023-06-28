×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal aslen nereli? İşte İsmail Kartal'ın kariyer hayatı ve biyografisi!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal Kimdir#İsmail Kartal Aslen Nereli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 23:46

İsmail Kartal'ın hayatı, Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmesiyle dikkat çekti. Transfer döneminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, takımın başına bir kez daha İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu. İsmail Kartal, 3. kez Fenerbahçe'nin başına gelmesinin ardından sarı lacivertli takımda üç farklı sezonda futbol takımını çalıştıran ilk isim oldu. Deneyimli teknik adam, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ise sarı lacivertli takımla Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Peki, İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın biyografisi ve çalıştığı takımlar.

1/5İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında Fenerbahçenin yeni teknik direktörü İsmail Kartal aslen nereli İşte İsmail Kartalın kariyer hayatı ve biyografisi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kimdir? sorusu sporseverlerin gündemine geldi. Sarı Lacivertli takım Portekizli hocayla yollarını ayırırken takımın başına üçüncü kez İsmail Kartal'ı getirdi. Fenerbahçe'de uzun süre görev alan deneyimli teknik adam, yardımcı antrenör olarak 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. "Arap İsmail" lakabı ile tanınan Kartal Futbol yaşantısına Sarıyer'de başladı. İşte, İsmail Kartal'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

2/5İSMAİL KARTAL KİMDİR

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal 25 Mayıs 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. "Arap İsmail" lakabı ile tanınır. Futbol yaşantısına Sarıyer'de başlamıştır. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştur. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor'da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış, 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmıştır.

İsmail Kartal, 2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir.

3/5FENERBAHÇE DÖNEMİ

FENERBAHÇE DÖNEMİ

Geçen sezon sonunda genel kurulda ayakta alkışlanan İsmail Kartal, gözyaşlarıyla ayrılırken üçüncü kez dönerek tarihe geçti.

İsmail Kartal, 3. kez Fenerbahçe'nin başına gelmesinin ardından sarı lacivertli takımda üç farklı sezonda futbol takımını çalıştıran ilk isim oldu.

4/5FENERBAHÇE İLE 5 KUPA

FENERBAHÇE İLE 5 KUPA

Fenerbahçe'de uzun süre görev alan İsmail Kartal, yardımcı antrenör olarak 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Deneyimli teknik adam, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ise sarı lacivertli takımla Türkiye Kupası'nı kazandı.

İsmail Kartal, teknik direktörlük döneminde ise Fenerbahçe ile 2014-2015 sezonunda Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.

5/5İSMAİL KARTALIN FENERBAHÇE KARNESİ

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARNESİ

İsmail Kartal, 12 Ağustos 2014'te Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe ile sözleşme imzalarken sezonu Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci tamamladı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'la o sezon çıktığı 46 resmi maçta 30 galibiyet elde etti. Fenerbahçe sezonu 10 beraberlik ve 6 da mağlubiyetle tamamladı.

2014/2015 SEZONU

46 Maç

30 Galibiyet

10 Beraberlik

6 Mağlubiyet

Attığı gol: 88

Yediği gol: 44

Maç başı puan ortalaması: 2.17

2021-2022 SEZONU

İsmail Kartal son olarak 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'de görev aldı. Sarı-lacivertlilerde 1.95 puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik adam sezon sonunda veda etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal Kimdir#İsmail Kartal Aslen Nereli