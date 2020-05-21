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Futbol
Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 17:25,

Islam Slimani'den Fenerbahçe ve Türkiye itirafı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani, sarı lacivertli dönemde yaşadıkları hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani, sarı lacivertli dönemde yaşadıkları hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer olan ancak beklentilerin çok altında kaldıktan sonra bu sene Monaco'da tekrar çıkışa geçen Islam Slimani, Türkiye günleri hakkında konuştu.

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Tam formunu yakalamışken corona virüs yüzünden Fransa'da liglerin iptal edilmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Slimani, Türkiye için ise şu sözleri kullandı;

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Türkiye'de daha önce görmediğim şeyleri gördüm. Çok başka bir dünya. Çok başka bir yer, başka bir tecrübe.

5FUTBOL DEĞİL, BAŞKA BİR ŞEY
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'FUTBOL DEĞİL, BAŞKA BİR ŞEY'

Türkiye'deki futbol değildi, başka bir şeydi. Sahne arkasında çok şey yaşanıyordu. Kitap çıkartırsam detaylı anlatırım.

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Başlangıçta ilk 11'de başlıyordum ancak bir gecede her şey değişti. Yeni bir teknik direktör geldi (Ersun Yanal) ve benimle Benzia'yı kenara çekti. 1 hafta sonra, ikimiz de kiralık oyuncu olduğumuz için idmanlara çıkamayacağımızı söylediler. Bunu aşamadık.

7SPORTİF BİR KARAR DEĞİLDİ
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'SPORTİF BİR KARAR DEĞİLDİ'

O güne kadar, Benzia ve bana niye böyle davrandıklarını anlamadık. Kararlarının sportif olmadığı açıktı. Futbol anlamında konuşuyorsak, biz en iyileriydik.

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Monaco'ya transferim bir kaza değildi, her şeyi kanıtladı. Futbola başladığımdan beri, kendime güveniyorum. Fenerbahçe'ye transferim beni cesaretsizlendirmedi. Bazı insanlar sonrasında Monaco'nun beni almasına şaşırmıştı, ben şaşırmadım.

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Kariyerim boyunca başardıklarım nedeniyle çok gururluyum. Allah'a şükürler olsun ki, gurur duyduğum şeyler yaşadım, kendimi geliştirdim ve çok büyük liglerde oynama şansı buldum.

10BUNLARIN HEPSİNİ BEN Mİ YAŞADIM
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'BUNLARIN HEPSİNİ BEN Mİ YAŞADIM?'

Daha iyi bir kariyer isteyemezdim. Bazen kendime inanamıyorum, bunların hepsini ben mi yaşadım diyorum.

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Feghouli benim hayatımın filminin çekilmesi gerektiğini söylüyor çünkü benim hikayemi iyi biliyor. 8 yıl önce CRB'de oynarken, geldiğim noktayı görüyor. Cezayir'de futbolun zorluğunu biliyor. Benim hakkımda böyle bir şey söylemesi beni gururlandırdı. Birçok başka Cezayirli oyuncu da, filminin çekilmesini hak ediyor.

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Feghouli benim sahada hiçbir zaman kaçak oynamayacağımı bilen bir oyuncu. O bir asker, bir savaşçı. Milli Takım'da da her şeyini verdi. Uzun yıllar boyunca Feghouli gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir gurur.

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