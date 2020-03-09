Hürriyet yazarlarının Sivasspor - Galatasaray maçı yorumları

ARKADAŞLAR, TOP OYNUYORUZ Fikstür iki takım için de zorlu maçlara gebe Ama G.Saray kazanmaya çok yakın olduğu bir maçı 1 puanla bitirdi. Sivas için değişen bir şey yok. Her maç bir final. Ben dün Donk’un ve Feghouli’nin konsantrasyonunu çok etkili buldum. G.Saray kazanmaya yakın olduğu bir maçı kazanamadı. Bu arada futbol sahalarında UEFA’nın pankartlarla ilgili net açıklaması var. “Yol Kızıl Elmaya, menzil şahadet, vuslat vatan” cümlesinin TFF tarafından atlanmış olması da bence ilginç. Arkadaşlar top oynuyoruz.