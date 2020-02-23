Herkes bunu merak ediyordu belli oldu! Yanal ve Terim...
Süper Lig'in 23. haftası bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak dev karşılaşmaya sahne olacak. Mücadeleye saatler kala heyecan doruğa çıktı.
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Heyecanla beklenen derbinin kaderini iki takımın teknik direktörlerinin tercih edeceği 11'ler belirleyecek.
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun cezalı olması, Garry Rdorigues ve Emre Belezoğlu'nun sakat olması Ersun Yanal'ın planlarını bozmuş durumda. Adil Rami'nin devre arasında takımdan ayrılmış olması savunmada Serdar Aziz'in partnerinin kim olacağı sorusunu akla getiriyor.
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Galatasaray cephesinde ise tek eksik Lemina. Lemina'nın yokluğunda Terim'in orta sahada hangi ismi tercih edeceği merak konusu. Sarı kırmızılarda merak edilen bir başka konu ise forvet hattında Falcao mu Adem Büyük mü forma giyecek.