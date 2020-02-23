MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHerkes bunu merak ediyordu belli oldu! Yanal ve Terim...
GeriFutbol Herkes bunu merak ediyordu belli oldu! Yanal ve Terim...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 23 Şubat 2020 - 14:38, /

Herkes bunu merak ediyordu belli oldu! Yanal ve Terim...

Süper Lig'in 23. haftası bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak dev karşılaşmaya sahne olacak. Mücadeleye saatler kala heyecan doruğa çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Heyecanla beklenen derbinin kaderini iki takımın teknik direktörlerinin tercih edeceği 11'ler belirleyecek.

2

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun cezalı olması, Garry Rdorigues ve Emre Belezoğlu'nun sakat olması Ersun Yanal'ın planlarını bozmuş durumda. Adil Rami'nin devre arasında takımdan ayrılmış olması savunmada Serdar Aziz'in partnerinin kim olacağı sorusunu akla getiriyor.

3

Galatasaray cephesinde ise tek eksik Lemina. Lemina'nın yokluğunda Terim'in orta sahada hangi ismi tercih edeceği merak konusu. Sarı kırmızılarda merak edilen bir başka konu ise forvet hattında Falcao mu Adem Büyük mü forma giyecek.

4

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri...

5ALTAY BAYINDIR

ALTAY BAYINDIR

6İSLA

İSLA

7FALETTA

FALETTA

8SERDAR AZİZ

SERDAR AZİZ

9DİRAR

DİRAR

(HASAN ALİ KALDIRIM)

10DENİZ TÜRÜÇ

DENİZ TÜRÜÇ

(FERDİ KADIOĞLU)

11OZAN TUFAN

OZAN TUFAN

12JAİLSON

JAİLSON

13TOLGA CİĞERCİ

TOLGA CİĞERCİ

14MAX KRUSE

MAX KRUSE

15VEDAT MURİÇ

VEDAT MURİÇ

16MUSLERA

MUSLERA

17MARİANO

MARİANO

18MARCAO

MARCAO

19DONK

DONK

20SARACCHİ

SARACCHİ

21ÖMER BAYRAM

ÖMER BAYRAM

22SERİ

SERİ

23BELHANDA

BELHANDA

24FEGHOULİ

FEGHOULİ

25ONYEKURU

ONYEKURU

26FALCAO

FALCAO

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi