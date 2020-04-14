Hamza Hamzaoğlu'ndan yıllar sonra itiraf! "Galatasaray'da Ibrahimovic yüzünden..."

LİGİN TESCİLİNDEN YANA DEĞİLİM Ligin tescilinden yana olmadığını belirten deneyimli teknik adam, "Bu tamamen haksızlık olur. Gençlerbirliği'nde görev yapıyorum; tescil edilmesi benim işime gelir ama biz sadece kendimizi değil, her takımı düşünmeliyiz. En adil şey ligde kalan 8 haftanın oynanması olacaktır. Fatih Hoca ve Abdurrahim (Ağabey) Albayrak ile görüştüm. Süreci atlattılar. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.