Günün transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Süper Lig'de tamamlanmayan sezonun telaşı yaşanırken bir yandan da yaz bitimiyle başlayacak 2020-2021 sezonunun çalışmaları sürüyor.
Günün en sıcak gelişmesi Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ile ilgili... İşte güne damga vuran son dakika transfer haberleri...
GALATASARAY'A REKOR TEKLİF
Premier Lig ekiplerinden Everton, Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama'yı transfer listesine aldı. İngiliz basınında yer alan haberde; Ancelotti'nin savunma için istediği ilk ismin Luyindama olduğu ve sarı-kırmızılı takımın 15 milyon euroluk teklife sıcak bakabileceği belirtildi. Ayrıca Everton'ın dışında Aston Villa ve West Ham'ın Demokratik Kongolu oyuncunun peşinde olduğu vurgulandı.
FENERBAHÇE GEMİLERİ YAKTI! TAKASTA ALPER, TOLGAY...
Geçtiğimiz sezonlardan bu yana F.Bahçe'nin gündeminde olan Visca'da yine hareketli günler yaşanıyor. Boşnak futbolcunun da sarı-lacivertlilere gitmek istediğini Başakşehir yönetimine iletmesi yeni görüşmelere neden oldu. Daha önce sarı-lacivertlilerin tekliflerine olumsuz yanıt veren Başakşehir, oyuncunun da gitmek istemesi nedeniyle bu kez transfere sıcak bakıyor. F.Bahçe, kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusu için Başakşehir'e iki isim ve para teklif etti. Potuk ile Tolgay Arslan'ı takas olarak sunan F.Bahçe, bir miktar da para önerdi. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Visca'ya imza attırmayı hedefleyen Kanarya, tüm şartları zorlayacak. (Fotomaç)
CANER İÇİN BEŞİKTAŞ BEKLENİYOR
Fenerbahçe’ye döneceği iddiaları gündemden düşmeyen Caner Erkin ve sarı-lacivertlilerin en önemli transfer hedeflerinden olan Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kahveci için menajerleri Batur Altıparmak, Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu. Altıparmak, Caner için Beşiktaş’ı bekleyeceklerini belirten Altıparmak, İrfan Can içinse önceliklerinin Avrupa olduğunu açıkladı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN JESUS SAVAŞI
İtalyan basını iki ezeli rakibin 28 yaşındaki stoperi transfer etmek istediğini iddia etti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Jesus için kıyasıya bir yarışa girdiği belirtildi. Transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe'nin Jesus için G.Saray'a göre daha ısrarcı olduğu iddia edildi.
BURAK YILMAZ'IN BABASI AÇIKLADI
Deneyimli teknik adam Fikret Yılmaz, önemli açıklamalar yaptı. Oğlu Burak Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Fikret Yılmaz, "Burak ilk hafta cezalı olduğu için oynamayacak. Sonraki haftalar için hazır hale gelir. Burak iyi, her şey yolunda" dedi.Radyospor'un sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Benim tek dileğim, oğlumun Beşiktaş'ta kaptan olarak ve Beşiktaşlı Burak olarak futbolu bırakması. Burak Yılmaz bunun için gelen teklifleri reddetti. Beşiktaş'ın da sıkıntıları var. İnşallah bütün kulüplerimiz ekonomik sıkıntıları atlatır" dedi.
BURAK; TAKAS + OYUNCU
Sarı-kırmızılı yönetimin, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de istediği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak için kısa süre içinde Bursaspor'la bir görüşme yapacağı öğrenildi. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da teklifler alan Burak Kapacak için elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray'ın, bu transferde Bursaspor'a paranın yanı sıra takasta oyuncu da önereceği kaydedildi. (Takvim)
ÇILGIN İDDİA; SİLVA İLE GÖRÜŞME
Savunmada liderlik yapabilecek bir ismi kadroya katmak isteyen Fenerbahçe'de Paris Saint-Germain'in Brezilyalı stoperi Thiago Silva'nın gündeme geldiği öğrenildi. A Spor'un haberine göre; yönetimin, Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle irtibata geçerek ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYORUZ
İspanyol menajer Botines Albert temsilcisi olduğu Aitor Cantalapiedra için Beşiktaş ile görüştüklerini açıkladı.Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden Twente forması giyen sol kanat oyuncusu Aitor'u kadrosuna katmak istiyor.
KENAN KARAMAN İÇİN FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım formasıyla öne çıkan isimlerden olan Kenan Karaman, Fenerbahçe'nin listesine girdi. Sarı-lacivertliler, Almanya'da Fortuna Düsseldorf forması giyen 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Kanarya, düşme potasında olan takımının Bundesliga'ya veda etmesi halinde 2 milyon euro'ya serbest kalacak olan yıldız futbolcunun transferinde pusuya yattı. Max Kruse ile birlikte Kenan'ın da menajerliğini yapan Ersin Akan'ın bu transferde Fenerbahçe kolaylık sağlamaya çalıştığı belirtilirken, milli futbolcunun da sarı-lacivertli formayı giymek istediği öğrenildi..
TRABZONSPOR TRANSFERİ BİTİRDİ
Trabzonspor gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlamıştı. Gençlere yönelen Bordo-Mavililer adeta gövde gösterisi yaptı ve Balıkesirspor'un gençleri Rahmi Anıl Başaran'la, Aly Malle transferlerini bitirdi. İşte 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleri..."Trabzonspor çok kuvvetli ve çok iyi bir takım. Gençlere de çok şans veriyorlar. Böylece gençler de orada değerleniyor. Trabzonspor gençler için büyük şans. Şimdiden taraftarlar bana yazmaya başladı, umarım zamanla her şey iki taraf adına da güzel olacak. Süper Lig'i zaten takip ediyorum. Açıkcası benim tarzıma uygun bir lig. Daha çok boş alanlar oluyor. Orada yeteneklerimi daha iyi şekilde sergileyebilirim. Udinese'de iyi bir maaş alıyordum ancak paradan çok oynamak için buraya geldim. Balıkesir dönemim iyi geçti. İlk sezonumda elimden geleni yaptım. Türkiye'de çok mutluyum. Hayat şartları uygun. İnsanlar çok candan. Zaten Malili birçok arkadaşım burada çok başarılı oldu. Onlar ve her zaman yanımda olan menacerim Kaan Toker ilk senemde bana çok yardımcı oldu." (Fanatik)
BELHANDA 8 MİLYON EURO
FIFA menajeri Fatih İlek, Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Belhanda'ya Katar'dan 2 talip olduğunu açıkladı.Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan İlek, "2 Katar kulübünün Belhanda için 8 milyon Euro'yu vermeye razı. Al Hilal ile görüşme var mı bilmiyorum ama Belhanda için Katar'dan kulüplerle görüşüyorum. Bitme aşamasında. Alıcı kulübün şartlarını zorlayarak bunu kazanmak istiyorlar. Galatasaray onay verirse Belhanda ile görüşecekler. Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya yakın bir teklif bekliyorum. İki Katar ekibi de bunu ödemeye razı. Bu iki kulüp de Asya Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyor. Belhanda ayrılacak mı sorusunun cevabını haftaya net bir şekilde vermiş olacağız" dedi.
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