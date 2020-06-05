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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 19:47,

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer müjdesi verdi! 'İkisi de olur'

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Coman ve Puscas için önemli bir açıklama geldi.

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Transfer çalışmalarını yürütürken geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray listesinde Steaua Bükreş'te forma giyen Florinel Coman'ı aldı.

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Fenerbahçe'nin ise Reading'in golcüsü George Puscas'ı listesine aldığı ve transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi.

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Gaziantep FK’nın Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldızlar için önemli açıklamalar yaptı.

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Sumudica açıklamasında, "Coman'ı Galatasaray'ın istediği haberlerini ben de okudum. Türkiye'ye transferi onun için çok iyi olurdu, burada yapabilir. Türk gazeteciler bana sürekli Coman'ı soruyor, ben de çok iyi bir transfer olacağını söylüyorum" şeklinde konuştu..

5ÇOK İYİ BİR TRANSFER OLUR
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ÇOK İYİ BİR TRANSFER OLUR

Rumen teknik adam sözlerini, "Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Puscas'ı istediğini yazıyorlar. Puscas da burada kesin başarılı olur. İkisi de yetenekli" ifadelerini kullandı.

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Florinel Coman'ı tarif eden Sumudica, "Nasıl oynanacağını bilir, dinler, bilir, Hagi'den eğitim aldı. Türkiye'de çok kolay oynayabilir. Aynı zamanda güç de kazandı" dedi.

7GALATASARAYDA BAŞARILI OLUR
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GALATASARAY'DA BAŞARILI OLUR

Coman'ın Galatasaray'da başarılı olacağını kaydeden Sumudica, "Coman hakkında şunu söyleyebilirim, eğer Türkiye'ye gelirse başarılı bir transfer olacaktır" açıklamasını yaptı

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Florinel Coman için Steaua Bükreş'in başkanı Gigi Becali ise, "Coman'ı satacağım ancak kaça satacağımı henüz bilmiyorum. Ligin sonunda belli olacak. Ne o, ne de ben bonservisini bilmiyoruz. Kimi satacak olursam olayım, şu anda bedelini bilemem. Ancak Galatasaray için, "Güle güle" diyebilirim" sözlerini kullanmıştı

9PARA SORUNLARI VAR
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PARA SORUNLARI VAR

Becali ayrıca, "Galatasaray'ın ekonomik sorunları olduğunu vurgulayan başkan, "Fatih Terim ya da Galatasaray’dan kimseyle konuşmadım. Coman ile de konuşmadım. Galatasaray transfer için para vermiyor. Para sorunları var" dedi

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Coman, Steau'da Bükreş ekibiyle bu sezon 35 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, rakip filelere 15 gol bıraktı, 7 de asist yaptı.

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Bu sezon 33 resmi maçta görev yapan Rumen santrfor, 11 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.(Sporx)

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