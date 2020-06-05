Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer müjdesi verdi! 'İkisi de olur'

Florinel Coman için Steaua Bükreş'in başkanı Gigi Becali ise, "Coman'ı satacağım ancak kaça satacağımı henüz bilmiyorum. Ligin sonunda belli olacak. Ne o, ne de ben bonservisini bilmiyoruz. Kimi satacak olursam olayım, şu anda bedelini bilemem. Ancak Galatasaray için, "Güle güle" diyebilirim" sözlerini kullanmıştı