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GeriFutbol Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını aldı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 07:25,

Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını aldı

4 yıllık anlaşma sağlandı...

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Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray bombayı patlattı.

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Başakşehir beraberliği sonrası şampiyonluk yarışının uzağında kalan sarı-kırmızılılarda gözler tamamen transfere çevrildi.

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Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, transferde rövanşı aldı.

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MERT HAKAN YANDAŞ'TAN EMRE KILINÇ'A TEKLİF: GEL, FENERBAHÇE'YE BİRLİKTE GİDELİM...

5TRANSFERİ BİTİRDİ
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TRANSFERİ BİTİRDİ

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin peşindeki yıldızın transferini bitirdi.

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Galatasaray bir süredir temaslarını sürdürdüğü Sivasspor'dan Emre Kılınç'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

74 YILLIK ANLAŞMA
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4 YILLIK ANLAŞMA

Gelecek sezon için sözleşmesi biten yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç ile el sıkıştı. Emre Kılınç, Galatasaray'la 4 yıllık anlaşma sağladı.

8FLORYANIN KAPISINDAN DÖNDÜ
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FLORYA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ

Emre 2013 yılında Boluspor forması giyerken Galatasaray'ın dikkatini çekmişti. Sarı-kırmızılı kulüp ile kırmızı-beyazlı ekip Emre'nin transferi için el sıkışmış ancak Boluspor'un 50 bin lira daha istemesi üzerine Cimbom, milli oyuncudan vazgeçmişti.

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Bu sezon Sivasspor formasıyla 26 maçta görev alan 1994 doğumlu kanat oyuncusu 8 gol ile 6 asist yaptı.

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Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila, "Emre Kılınç kesin olarak İstanbul'da bir kulüpte oynayacak. Biz bir karar verdik ancak bunu maçlar bitince açıklayacağız" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)

11GALATASARAYA VERDİĞİM SÖZDEN DÖNMEYECEĞİM
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"GALATASARAY'A VERDİĞİM SÖZDEN DÖNMEYECEĞİM"

Bu arada Sabah'ın haberine göre; Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı Emre Kılınç için de girişimde bulundu.

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Emre maddi olarak daha cazip teklif almasına rağmen "Galatasaray'a verdiğim sözden dönmeyeceğim'' dedi ve olumsuz cevap verdi.

13FİORENTİNA, CELTA VIGO VE LEGANESİ DE REDDETTİ
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FİORENTİNA, CELTA VIGO VE LEGANES'İ DE REDDETTİ

Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe dışında Avrupa'dan gelen 3 ciddi teklifi de reddetti.

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İtalya'dan Fiorentina, İspanya'dan Celta Vigo ve Leganes'in kadrosuna katmak istediği Emre Kılınç, tercihini bir kez daha Galatasaray'dan yana kullandı.

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Bu sezon 8 gol atıp 6 kez de asistle Sivasspor'un başarısında önemli pay sahibi olan Emre, Fatih Terim'in yeni sezonda en önemli hücum silahı olacak.

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