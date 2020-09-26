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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 08:50 | 

Galatasaray'da Marcao için son karar verildi

Fatih Terim'in sözleri sonrası...

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Galatasaray'da Marcao'nun transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2LYON DA İSTİYOR
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LYON DA İSTİYOR

Serie A ekibi Roma, Brezilyalı savunmacı için önce 12 ardından ise 13 milyon euro'luk teklif yapmıştı.

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Galatasaray ise İtalyan ekibine 15 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirmişti.

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Fransız L'Equipe gazetesi ise Lyon'un transferde rotasını Marcao'ya çevireceğini yazmıştı.

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Avrupa Ligi maçında savunmada kusursuz oynayan ve hücuma çıkıp Babel'e asist yapan Marcao'ya Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan övgü dolu sözler geldi.

6FATİH TERİME DESTEK
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FATİH TERİM'E DESTEK

Albayrak, "Marcao bizim için çok önemli. Arkadaşlar oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. Futbolcularımız böyle oynarsa, ocak ayında kapımızı çok çalarlar" ifadelerini kullanmıştı.

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Roma'nın teklifini yeterli bulmayan Sarı-Kırmızılı yönetim, "Marcao müthiş sol ayağı olan bir futbolcumuz. Onun için o rakamlar az" diyen Fatih Terim'e destek verdi.

815İ PEŞİN 18 MİLYON EURO
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15'İ PEŞİN 18 MİLYON EURO

Yönetim, Brezilyalı stoperi için belirlediği 18 milyon Euro bonservis bedelinde indirim yapmama kararı aldı.

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Bu paranın 15 milyon Euro'sunu peşin talep eden Galatasaray, Marcao için daha düşük tekliflerle gelecek kulüpleri kesinlikle kabul etmeyecek.

10ÇİFTE AYRILIK
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ÇİFTE AYRILIK

Bu arada yabancı kontenjanı dolan Galatasaray'da iki isim ayrılıyor. 2000 doğumlu Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor bir hafta içinde kiralık olarak gönderilecek.

11
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İlk 11'i zorlayamayan Jesse Sekidika da Süper Lig'de düzenli oynayacağı takıma kiralanacak.

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