Galatasaray'da Marcao için son karar verildi

Galatasaray'da Marcao'nun transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Serie A ekibi Roma, Brezilyalı savunmacı için önce 12 ardından ise 13 milyon euro'luk teklif yapmıştı.Galatasaray ise İtalyan ekibine 15 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirmişti.Fransız L'Equipe gazetesi ise Lyon'un transferde rotasını Marcao'ya çevireceğini yazmıştı.Avrupa Ligi maçında savunmada kusursuz oynayan ve hücuma çıkıp Babel'e asist yapan Marcao'ya Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan övgü dolu sözler geldi. Albayrak, Marcao bizim için çok önemli. Arkadaşlar oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. Futbolcularımız böyle oynarsa, ocak ayında kapımızı çok çalarlar ifadelerini kullanmıştı.Roma'nın teklifini yeterli bulmayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Marcao müthiş sol ayağı olan bir futbolcumuz. Onun için o rakamlar az diyen Fatih Terim'e destek verdi. Yönetim, Brezilyalı stoperi için belirlediği 18 milyon Euro bonservis bedelinde indirim yapmama kararı aldı. Bu paranın 15 milyon Euro'sunu peşin talep eden Galatasaray, Marcao için daha düşük tekliflerle gelecek kulüpleri kesinlikle kabul etmeyecek.Bu arada yabancı kontenjanı dolan Galatasaray'da iki isim ayrılıyor. 2000 doğumlu Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor bir hafta içinde kiralık olarak gönderilecek. İlk 11'i zorlayamayan Jesse Sekidika da Süper Lig'de düzenli oynayacağı takıma kiralanacak.