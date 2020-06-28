Galatasaray için Başakşehir karşılaşması sezonun kader maçı! 30 milyon euro...

Dördüncülük koltuğunda rahat değil Galatasaray ligde bulunduğu 4.’lük koltuğunda da hiç ama hiç rahat değil! Bugün lider Başakşehir ile karşılaşacak ve 7 eksik oyuncusu ile zor bir 90 dakikaya çıkacak Galatasaray, Devler Ligi şansını da kaptırmak üzere!