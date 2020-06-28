MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray için Başakşehir karşılaşması sezonun kader maçı! 30 milyon euro...
GeriFutbol Galatasaray için Başakşehir karşılaşması sezonun kader maçı! 30 milyon euro...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 09:57,

Galatasaray için Başakşehir karşılaşması sezonun kader maçı! 30 milyon euro...

Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi’nden 70 milyon Euro’nun üzerinde para kazanan sarı kırmızılıların hedefi ligi en kötü 2. ya da 3. bitirmek. Bu nedenle deplasmandan 3 puanla dönmek isteyen Cimbom lidere karşı kayıp yaşarsa ekonomik olarak da ağır darbe alacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Rizespor ve Gaziantep maçlarında 5 puan kaybederek ligde 4.’lüğe gerileyen G.Saray’da gelecek sezon planlaması için son 6 hafta ve özellikle bugünkü Başakşehir maçının önemi büyük.

2
Abone Olgoogle-news

İki yıldır Şampiyonlar Ligi gelirleri ile ekonomik açıdan fazla sorun yaşamayan Cimbom’da tehlike çanları çalmaya başladı.

3
Abone Olgoogle-news

Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel gibi maliyeti yüksek futbolcuları kadrosunda bulunduran G.Saray, ligde ikincilik ya da üçüncülük koltuğuna oturamazsa bunun bedeli ‘küçülme’ politikası olacak.

430 milyon euro gelir tehlikede
Abone Olgoogle-news

30 milyon euro gelir tehlikede

Başkan yardımcısı Kaan Kançal’ın açıklamasına göre pandemi sürecinde 35 milyon Euro zararı olan Galatasaray, son 2 yıldır sezondur Devler Ligi’nden sezon başına elde ettiği minimum 30 milyon Euro’luk geliri de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı!

5Dördüncülük koltuğunda rahat değil
Abone Olgoogle-news

Dördüncülük koltuğunda rahat değil

Galatasaray ligde bulunduğu 4.’lük koltuğunda da hiç ama hiç rahat değil! Bugün lider Başakşehir ile karşılaşacak ve 7 eksik oyuncusu ile zor bir 90 dakikaya çıkacak Galatasaray, Devler Ligi şansını da kaptırmak üzere!

6Beşiktaş ile puan farkı bire düştü
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş ile puan farkı bire düştü

Sivasspor 53 puanla Galatasaray’ın önünde ve Beşiktaş da Konya engelini aşarak Galatasaray ile puan farkını bire düşürdü.

7Bütün planlar alt üst olacak
Abone Olgoogle-news

Bütün planlar alt üst olacak

Beşiktaş'ın takip ettiği G.Saray Sivas’ı geçemezse bu durum hem kadro maliyetini düşürmesine neden olacak hem de transfer planlarına büyük darbe vuracak.

8Takım maliyeti 60 milyon euro
Abone Olgoogle-news

Takım maliyeti 60 milyon euro

Elde edilen başarıların gelire dönüşmesi ile G.Saray kadroya önemli yatırım yaparken takım maliyeti şu anda 60 milyon Euro seviyesine ulaştı.

9
Abone Olgoogle-news

Sarı kırmızılı kulübün, şampiyonluğun ardından Devler Ligi biletini kaptırması halinde ise kadronun yıllık maliyeti çok ciddi oranda düşürülecek.

10
Abone Olgoogle-news

Transfer planları ve özellikle takviye düşünülen mevkiiler için kulüp düşük maliyetli, yıllık ücreti daha mütevazi isimlere yönelmek zorunda kalacak.

11
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın kritik Başakşehir maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor...

12OKAN KOCUK
Abone Olgoogle-news

OKAN KOCUK

13MARTIN LINNES
Abone Olgoogle-news

MARTIN LINNES

14RYAN DONK
Abone Olgoogle-news

RYAN DONK

15MARIO LEMINA
Abone Olgoogle-news

MARIO LEMINA

16MARCELO SARACCHI
Abone Olgoogle-news

MARCELO SARACCHI

17ÖMER BAYRAM
Abone Olgoogle-news

ÖMER BAYRAM

18JEAN MICHAEL SERI
Abone Olgoogle-news

JEAN MICHAEL SERI

19YOUNES BELHANDA
Abone Olgoogle-news

YOUNES BELHANDA

20EMRE AKBABA
Abone Olgoogle-news

EMRE AKBABA

21SOFIANE FEGHOULI
Abone Olgoogle-news

SOFIANE FEGHOULI

22HENRY ONYEKURU
Abone Olgoogle-news

HENRY ONYEKURU

23
Abone Olgoogle-news
24
Abone Olgoogle-news

'Yıllardır Belhanda’nın gitmesini isteyen taraftarlar vardı duaları kabul olacak'

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Muslera'nın sakatlığı ve Belhanda'nın olası satışı ile ilgili son bilgileri paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi