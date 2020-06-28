Galatasaray için Başakşehir karşılaşması sezonun kader maçı! 30 milyon euro...
Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi’nden 70 milyon Euro’nun üzerinde para kazanan sarı kırmızılıların hedefi ligi en kötü 2. ya da 3. bitirmek. Bu nedenle deplasmandan 3 puanla dönmek isteyen Cimbom lidere karşı kayıp yaşarsa ekonomik olarak da ağır darbe alacak.
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Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Rizespor ve Gaziantep maçlarında 5 puan kaybederek ligde 4.’lüğe gerileyen G.Saray’da gelecek sezon planlaması için son 6 hafta ve özellikle bugünkü Başakşehir maçının önemi büyük.
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İki yıldır Şampiyonlar Ligi gelirleri ile ekonomik açıdan fazla sorun yaşamayan Cimbom’da tehlike çanları çalmaya başladı.
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Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel gibi maliyeti yüksek futbolcuları kadrosunda bulunduran G.Saray, ligde ikincilik ya da üçüncülük koltuğuna oturamazsa bunun bedeli ‘küçülme’ politikası olacak.
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30 milyon euro gelir tehlikede
Başkan yardımcısı Kaan Kançal’ın açıklamasına göre pandemi sürecinde 35 milyon Euro zararı olan Galatasaray, son 2 yıldır sezondur Devler Ligi’nden sezon başına elde ettiği minimum 30 milyon Euro’luk geliri de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı!
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Dördüncülük koltuğunda rahat değil
Galatasaray ligde bulunduğu 4.’lük koltuğunda da hiç ama hiç rahat değil! Bugün lider Başakşehir ile karşılaşacak ve 7 eksik oyuncusu ile zor bir 90 dakikaya çıkacak Galatasaray, Devler Ligi şansını da kaptırmak üzere!
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Beşiktaş ile puan farkı bire düştü
Sivasspor 53 puanla Galatasaray’ın önünde ve Beşiktaş da Konya engelini aşarak Galatasaray ile puan farkını bire düşürdü.
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Bütün planlar alt üst olacak
Beşiktaş'ın takip ettiği G.Saray Sivas’ı geçemezse bu durum hem kadro maliyetini düşürmesine neden olacak hem de transfer planlarına büyük darbe vuracak.
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Takım maliyeti 60 milyon euro
Elde edilen başarıların gelire dönüşmesi ile G.Saray kadroya önemli yatırım yaparken takım maliyeti şu anda 60 milyon Euro seviyesine ulaştı.
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Sarı kırmızılı kulübün, şampiyonluğun ardından Devler Ligi biletini kaptırması halinde ise kadronun yıllık maliyeti çok ciddi oranda düşürülecek.
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Transfer planları ve özellikle takviye düşünülen mevkiiler için kulüp düşük maliyetli, yıllık ücreti daha mütevazi isimlere yönelmek zorunda kalacak.
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Galatasaray'ın kritik Başakşehir maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor...
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OKAN KOCUK
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MARTIN LINNES
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RYAN DONK
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MARIO LEMINA
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MARCELO SARACCHI
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ÖMER BAYRAM
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JEAN MICHAEL SERI
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YOUNES BELHANDA
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EMRE AKBABA
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SOFIANE FEGHOULI
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HENRY ONYEKURU
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