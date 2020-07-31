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GeriFutbol Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 52 futbolcu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 09:31,

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 52 futbolcu...

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen ve transfer çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe'de transfer listesi belli oldu.

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1
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer için listeyi hazırladı. Sarı lacivertli takımın listesi bir hayli kabarık...

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Kötü geçen son iki sezonun ardından yapacağı transferlerle 21 takımla oynanacak olan Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fenerbahçe, transferleri erkenden bitirmek istiyor.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde transfer havuzunda yer alan futbolcular A Spor ekranlarında paylaşıldı.

452 FUTBOLCULUK DEV LİSTE
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52 FUTBOLCULUK DEV LİSTE

İşte Fenerbahçe'nin 52 futbolculuk transfer listesi ve dikkat çeken futbolcular...

5SAVUNMA HATTI...
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SAVUNMA HATTI...

MOHAMMED SALISU - STOPER (VALLODOLİD)

6
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ANTHONY BROOKS - STOPER (WOLFSBURG)

7
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JEAN-CLAIR TODİBO - STOPER (BARCELONA)

8
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JUAN JESUS - STOPER (ROMA)

9
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KWADWO ASAMOAH - SOL BEK (INTER)

10
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EMERSON - SOL BEK (CHELSEA)

11
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ARTHUR MASUAKU - SOL BEK (WEST HAM UNITED)

12
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KEVIN MBABU - SAĞ BEK (WOLFSBURG)

13
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JONJOE KENNY - SAĞ BEK (EVERTON)

14ORTA SAHALAR...
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ORTA SAHALAR...

REİSS NELSON - KANAT (ARSENAL)

15
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YACINE BRAHİMİ - KANAT (AL RAYYAN)

16
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VALENTİNO LAZARO - KANAT (INTER)

17
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CHİDERA EJUKE - KANAT (HEERENVEEN)

18
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XHERDAN SHAQİRİ - KANAT (LIVERPOOL)

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ANDREAS PEREİRA - ORTA SAHA (MANCHESTER UNITED)

20
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FABİAN DELPH - ORTA SAHA (EVERTON)

21
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TİEMOUE BAKAYOKO - ORTA SAHA (CHELSEA)

22
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ROBERTO PEREYRA - ORTA SAHA (WATFORD)

23
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RAFİNHA - ORTA SAHA (BARCELONA)

24FORVETLER...
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FORVETLER...

MİCHY BATSHUAYİ - FORVET (CHELSEA)

25
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SABATİEN HALLER - FORVET (WEST HAM UNITED)

26
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CHRİSTİAN BENTEKE - FORVET (CRYSTAL PALACE)

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ARTEM DYZUBA - FORVET (ZENIT)

28
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JOELİNTON - FORVET (NEWCASTLE UNITED)

29
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MICHAİL ANTONİO (WEST HAM UNITED)

30
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MOUSSA MAREGA - FORVET (PORTO)

31
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JHON CORDOBA - FORVET (KÖLN)

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PATRİK SCHİCK - FORVET (ROMA)

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İşte Fenerbahçe'nin 52 futbolculuk transfer listesi...

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe sözleri! 'Birkaç gün içerisinde gereken açıklamayı yapacağız'

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