Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 52 futbolcu...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer için listeyi hazırladı. Sarı lacivertli takımın listesi bir hayli kabarık...
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Kötü geçen son iki sezonun ardından yapacağı transferlerle 21 takımla oynanacak olan Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fenerbahçe, transferleri erkenden bitirmek istiyor.
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Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde transfer havuzunda yer alan futbolcular A Spor ekranlarında paylaşıldı.
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52 FUTBOLCULUK DEV LİSTE
İşte Fenerbahçe'nin 52 futbolculuk transfer listesi ve dikkat çeken futbolcular...
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SAVUNMA HATTI...
MOHAMMED SALISU - STOPER (VALLODOLİD)
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ANTHONY BROOKS - STOPER (WOLFSBURG)
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JEAN-CLAIR TODİBO - STOPER (BARCELONA)
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JUAN JESUS - STOPER (ROMA)
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KWADWO ASAMOAH - SOL BEK (INTER)
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EMERSON - SOL BEK (CHELSEA)
11
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ARTHUR MASUAKU - SOL BEK (WEST HAM UNITED)
12
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KEVIN MBABU - SAĞ BEK (WOLFSBURG)
13
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JONJOE KENNY - SAĞ BEK (EVERTON)
14
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ORTA SAHALAR...
REİSS NELSON - KANAT (ARSENAL)
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YACINE BRAHİMİ - KANAT (AL RAYYAN)
16
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VALENTİNO LAZARO - KANAT (INTER)
17
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CHİDERA EJUKE - KANAT (HEERENVEEN)
18
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XHERDAN SHAQİRİ - KANAT (LIVERPOOL)
19
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ANDREAS PEREİRA - ORTA SAHA (MANCHESTER UNITED)
20
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FABİAN DELPH - ORTA SAHA (EVERTON)
21
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TİEMOUE BAKAYOKO - ORTA SAHA (CHELSEA)
22
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ROBERTO PEREYRA - ORTA SAHA (WATFORD)
23
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RAFİNHA - ORTA SAHA (BARCELONA)
24
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FORVETLER...
MİCHY BATSHUAYİ - FORVET (CHELSEA)
25
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SABATİEN HALLER - FORVET (WEST HAM UNITED)
26
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CHRİSTİAN BENTEKE - FORVET (CRYSTAL PALACE)
27
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ARTEM DYZUBA - FORVET (ZENIT)
28
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JOELİNTON - FORVET (NEWCASTLE UNITED)
29
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MICHAİL ANTONİO (WEST HAM UNITED)
30
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MOUSSA MAREGA - FORVET (PORTO)
31
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JHON CORDOBA - FORVET (KÖLN)
32
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PATRİK SCHİCK - FORVET (ROMA)
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İşte Fenerbahçe'nin 52 futbolculuk transfer listesi...
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