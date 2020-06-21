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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 11:15,

Fenerbahçe taraftarı bunu bekliyordu!

Kalan maçlar için flaş karar...

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Türkiye Kupası'ndan elenen ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.

3EMRE VE SERDAR YOK, OZAN DÖNDÜ
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EMRE VE SERDAR YOK, OZAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'de cezalı Emre Belözoğlu ile sakat olan Serdar Aziz’in forma giyemeyecek. Cezası düşen Ozan Tufan ise yeniden kadroda...

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Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz ve 22 yaşındaki Murat Sağlam’ı bugünkü Kasımpaşa maçında sahaya sürmesi bekleniyor.

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Trabzonspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 88. dakikasında ilk kez oyuna giren Ömer Faruk’ın bugün daha fazla süre alacağı, bu sezon lig maçlarında hiç şans verilmeyen Murat’ın da yavaş yava takıma monte edileceği belirtildi.

6GELECEKTE YILDIZ OLABİLECEK BİR İSİM
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GELECEKTE YILDIZ OLABİLECEK BİR İSİM

Fenerbahçe'deki hocalarına göre Ömer Faruk, gelecekte yıldız olabilecek bir yetenek. On numara pozisyonu için gereken tüm özelliklere sahip Ömer Faruk’la en çok ilgilenen isim olan Emre Belözoğlu, genç oyuncuyla sık sık konuşarak deneyimlerini aktarıyor.

710-15 YIL DEĞİŞİLMEZ OLUR
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"10-15 YIL DEĞİŞİLMEZ OLUR"

Sezon başındaki hazırlık maçlarının yıldızı olmasına rağmen ligde hiç süre alamayan; Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada oynayan Murat Sağlam için de, “Gerekli şansı bulup özgüven kazanırsa, 10-15 yıl sağ bekin değişmez ismi olur” değerlendirmesi yapılıyor.

8PAŞADA EKSİK YOK
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PAŞA'DA EKSİK YOK

Ev sahibi Kasımpaşa'da ise çok uzun süredir sakat olan David Pavelka da geçtiğimiz hafta son bölümde süre aldı, takımda önemli bir eksik kalmadı. Ricardo Quaresma, Haris Hajradinovic fit durumda.

9FENERBAHÇENİN 11İ
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FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Mehmet Ekici, Deniz, Ferdi, Rodrigues, Vedat Muriqi

10KASIMPAŞANIN 11İ
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KASIMPAŞA'NIN 11'İ

Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

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