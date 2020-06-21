Fenerbahçe taraftarı bunu bekliyordu!

GELECEKTE YILDIZ OLABİLECEK BİR İSİM Fenerbahçe'deki hocalarına göre Ömer Faruk, gelecekte yıldız olabilecek bir yetenek. On numara pozisyonu için gereken tüm özelliklere sahip Ömer Faruk’la en çok ilgilenen isim olan Emre Belözoğlu, genç oyuncuyla sık sık konuşarak deneyimlerini aktarıyor.