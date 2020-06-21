Fenerbahçe taraftarı bunu bekliyordu!

Türkiye Kupası'ndan elenen ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
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Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.
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EMRE VE SERDAR YOK, OZAN DÖNDÜ
Fenerbahçe'de cezalı Emre Belözoğlu ile sakat olan Serdar Aziz’in forma giyemeyecek. Cezası düşen Ozan Tufan ise yeniden kadroda...
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Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz ve 22 yaşındaki Murat Sağlam’ı bugünkü Kasımpaşa maçında sahaya sürmesi bekleniyor.
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Trabzonspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 88. dakikasında ilk kez oyuna giren Ömer Faruk’ın bugün daha fazla süre alacağı, bu sezon lig maçlarında hiç şans verilmeyen Murat’ın da yavaş yava takıma monte edileceği belirtildi.
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GELECEKTE YILDIZ OLABİLECEK BİR İSİM
Fenerbahçe'deki hocalarına göre Ömer Faruk, gelecekte yıldız olabilecek bir yetenek. On numara pozisyonu için gereken tüm özelliklere sahip Ömer Faruk’la en çok ilgilenen isim olan Emre Belözoğlu, genç oyuncuyla sık sık konuşarak deneyimlerini aktarıyor.
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"10-15 YIL DEĞİŞİLMEZ OLUR"
Sezon başındaki hazırlık maçlarının yıldızı olmasına rağmen ligde hiç süre alamayan; Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada oynayan Murat Sağlam için de, “Gerekli şansı bulup özgüven kazanırsa, 10-15 yıl sağ bekin değişmez ismi olur” değerlendirmesi yapılıyor.
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PAŞA'DA EKSİK YOK
Ev sahibi Kasımpaşa'da ise çok uzun süredir sakat olan David Pavelka da geçtiğimiz hafta son bölümde süre aldı, takımda önemli bir eksik kalmadı. Ricardo Quaresma, Haris Hajradinovic fit durumda.
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FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Mehmet Ekici, Deniz, Ferdi, Rodrigues, Vedat Muriqi