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GeriFutbol Fenerbahçeli Max Kruse'den şampiyonluk sözleri
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Futbol
Haber Giriş: 23 Nisan 2020 - 01:42,

Fenerbahçeli Max Kruse'den şampiyonluk sözleri

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, Instagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'in devamıyla ilgili olarak alınacak kararda sağlığın baz alınması gerektiğini belirten Alman futbolcu, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da çarpıcı ifadeler kullandı.

2TARAFTARLARLA SOHBET ETTİ

TARAFTARLARLA SOHBET ETTİ

Corona virüs karantinasında sosyal medyayı aktif kullanan futbolculardan olan Kruse, Instagram'da 3 sarı-lacivertli taraftarla sohbet etti.

3SÜPER LİGLE İLGİLİ YORUM

SÜPER LİG'LE İLGİLİ YORUM

Corona virüsüne yakalandığı yönündeki haberleri bir kez daha yalanlayan Alman yıldız, Süper Lig'in yeniden başlama durumuyla ilgili de flaş açıklamalar yaptı.

4SAĞLIKLIYIM, HER ŞEY YOLUNDA

"SAĞLIKLIYIM, HER ŞEY YOLUNDA"

"Corona virüsüne yakalandığım yönündeki haberler doğru değildi, böyle bir şey yok. Sağlıklıyım. Sadece sakatlığımın tedavisi vardı ve şu an her şey yolunda, çalışmalarımı yapıyorum"

5SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

"SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

"Sağlık bana göre hayattaki en önemli konu. Her şeyden önemli. Benim karar yetkim yok ama bana göre sezon şu an durdurulmalı. Oyunculara belki bir izin verilmeli."

6SEZON AYARLAMASI NASIL OLACAK..

"SEZON AYARLAMASI NASIL OLACAK?.."

"Çünkü sezon ayarlaması nasıl olacak; haziran mı, temmuz mu ya da ağustos mu bilemiyorum. Nasıl oynanacak? Yaz aylarında nasıl bir tatil programı olacak futbolcular ve takımlar için?"

7SAĞLIK BAZ ALINMALI

"SAĞLIK BAZ ALINMALI"

"Mayıs ayının ilk haftası gibi bir karar alınır diye düşünüyorum ama emin değilim. Yetkililer kararları alacak. Ancak sağlık baz alınarak verilecek kararlar daha önemli."

8KİMSENİN HOŞUNA GİTMİYOR...

"KİMSENİN HOŞUNA GİTMİYOR..."

"Bana göre seyircisiz maçlar kimsenin hoşuna gitmiyor. Sanki hazırlık maçı oynuyormuşsun gibi. Ama şu da var mesela maçlar başladı diyelim..."

9MAÇLARDA SOSYAL MESAFE KALMAYABİLİR

"MAÇLARDA SOSYAL MESAFE KALMAYABİLİR"

"Taraftarlar, 5-6 arkadaş aynı evde toplanacak, aynı odada yan yana maç seyredecek, aynı şey. Şu an sosyal mesafe çok önemli ama maçlar başlayınca bu sosyal mesafe kalmayabilir."

10ŞAMPİYON OLAMAYACAĞIZ

"ŞAMPİYON OLAMAYACAĞIZ"

"Play-off konuşuluyor, duydum ama sanırım pek istenmiyor. Bir de nasıl olacak, kolay değil. Maalesef biz bu sene şampiyon olamayacağız."

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