MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçeli Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na... | Son Dakika Transfer Haberleri
GeriFutbol Fenerbahçeli Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na... | Son Dakika Transfer Haberleri
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Galeri :

Futbol
Haber GiriÅŸ: 25 Haziran 2020 - 08:04,

Fenerbahçeli Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na... | Son Dakika Transfer Haberleri

FenerbahÃ§e'ye uzun yÄ±llar hizmet eden ve sarÄ± lacivertli takÄ±mda baÅŸarÄ±lÄ± performanslar ortaya koyan Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'le yolun sonuna gelindi.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1
Abone Olgoogle-news

FenerbahÃ§e'de sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek olan ve adÄ± Galatasaray ile anÄ±lan Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m bilmecesi Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼yor

2
Abone Olgoogle-news

SarÄ±-lacivertli takÄ±mla sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun durumu belirsizliÄŸini koruyordu.

3GALATASARAYA MI
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY'A MI?

Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n adÄ± ezeli rakip Galatasaray'la anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen tecrÃ¼beli ismin menajerinden aÃ§Ä±klama gelmiÅŸti.

4KÄ°MSEYLE ANLAÅžMADIK DEDÄ° AMA...
Abone Olgoogle-news

KÄ°MSEYLE ANLAÅžMADIK DEDÄ° AMA...

Milli sol bekin menajeri Mirsad TÃ¼rkcan, Galatasaray iddialarÄ±nÄ± yalanlarken henÃ¼z hiÃ§bir kulÃ¼ple anlaÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

5
Abone Olgoogle-news

FenerbahÃ§e'de Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n yerine Caner Erkin veya Filip Novak'tan birinin kadroya dahil edilmesi planÄ± var. Peki Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n yeni adresi?

6Ä°STANBULDA KALIYOR
Abone Olgoogle-news

Ä°STANBUL'DA KALIYOR

Ligde zorlu mÃ¼cadelelere hazÄ±rlanan Ä°stanbul ekibi BaÅŸakÅŸehir, aynÄ± zamanda transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da bÃ¼yÃ¼k bir titizlikle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

7
Abone Olgoogle-news

Ã–zellikle sÃ¶zleÅŸmeleri bitecek olan futbolcularÄ± Gael Clichy ve Eljero Eliaâ€™nÄ±n yerini doldurmak iÃ§in transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren BaÅŸakÅŸehir, FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan milli sol bek Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m ve Aytemiz Alanyasporâ€™un sol kanat oyuncusu Junior Fernendesâ€™i kadrosuna katmayÄ± planlÄ±yor.

8RESMEN TALÄ°P OLDU
Abone Olgoogle-news

RESMEN TALÄ°P OLDU

Galatasaray ile ismi anÄ±lan tecrÃ¼beli sol beke ÅŸimdi de BaÅŸakÅŸehir talip oldu.

BAÅžAKÅžEHÄ°R'DEN FERNANDAO HAMLESÄ°
93 YILLIK SÃ–ZLEÅžME TEKLÄ°FÄ°
Abone Olgoogle-news

3 YILLIK SÃ–ZLEÅžME TEKLÄ°FÄ°

Beyaz TV'nin haberine gÃ¶re Ä°stanbul ekibi Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'a 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme teklif etti.

10
Abone Olgoogle-news

BaÅŸakÅŸehir'in yÄ±ldÄ±z oyuncunun cevabÄ±nÄ± beklediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. FenerbahÃ§e'de bu sezon 14 maÃ§a Ã§Ä±kan Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m sadece 1 asist yaptÄ±. SakatlÄ±ÄŸÄ± boyunca sarÄ± lacivertli ekipte Dirar sol bekte gÃ¶rev aldÄ±.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi