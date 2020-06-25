FenerbahÃ§e'de sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek olan ve adÄ± Galatasaray ile anÄ±lan Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m bilmecesi Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼yor
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SarÄ±-lacivertli takÄ±mla sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun durumu belirsizliÄŸini koruyordu.
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GALATASARAY'A MI?
Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n adÄ± ezeli rakip Galatasaray'la anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen tecrÃ¼beli ismin menajerinden aÃ§Ä±klama gelmiÅŸti.
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KÄ°MSEYLE ANLAÅžMADIK DEDÄ° AMA...
Milli sol bekin menajeri Mirsad TÃ¼rkcan, Galatasaray iddialarÄ±nÄ± yalanlarken henÃ¼z hiÃ§bir kulÃ¼ple anlaÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â
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FenerbahÃ§e'de Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n yerine Caner Erkin veya Filip Novak'tan birinin kadroya dahil edilmesi planÄ± var. Peki Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n yeni adresi?
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Ä°STANBUL'DA KALIYOR
Ligde zorlu mÃ¼cadelelere hazÄ±rlanan Ä°stanbul ekibi BaÅŸakÅŸehir, aynÄ± zamanda transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da bÃ¼yÃ¼k bir titizlikle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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Ã–zellikle sÃ¶zleÅŸmeleri bitecek olan futbolcularÄ± Gael Clichy ve Eljero Eliaâ€™nÄ±n yerini doldurmak iÃ§in transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren BaÅŸakÅŸehir, FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan milli sol bek Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m ve Aytemiz Alanyasporâ€™un sol kanat oyuncusu Junior Fernendesâ€™i kadrosuna katmayÄ± planlÄ±yor.
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RESMEN TALÄ°P OLDU
Galatasaray ile ismi anÄ±lan tecrÃ¼beli sol beke ÅŸimdi de BaÅŸakÅŸehir talip oldu.
Beyaz TV'nin haberine gÃ¶re Ä°stanbul ekibi Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'a 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme teklif etti.
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BaÅŸakÅŸehir'in yÄ±ldÄ±z oyuncunun cevabÄ±nÄ± beklediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. FenerbahÃ§e'de bu sezon 14 maÃ§a Ã§Ä±kan Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m sadece 1 asist yaptÄ±. SakatlÄ±ÄŸÄ± boyunca sarÄ± lacivertli ekipte Dirar sol bekte gÃ¶rev aldÄ±.