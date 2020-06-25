Ã–zellikle sÃ¶zleÅŸmeleri bitecek olan futbolcularÄ± Gael Clichy ve Eljero Eliaâ€™nÄ±n yerini doldurmak iÃ§in transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren BaÅŸakÅŸehir, FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan milli sol bek Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m ve Aytemiz Alanyasporâ€™un sol kanat oyuncusu Junior Fernendesâ€™i kadrosuna katmayÄ± planlÄ±yor.