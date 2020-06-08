Fenerbahçe'den ters köşe! Caner Erkin transferi konuşulurken...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği o hamle yapıldı.
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İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dönemi bu sezon itibarıyla sona eriyor... Sarı-Lacivertliler, 2012 yılında 3 milyon 750 bin Euro karşılığında Kayserispor'dan transfer edilen milli futbolcu ile yollarını ayırıyor.
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HASAN ALİ'YE ELVEDA
Yönetim, performansı sürekli tartışma konusu olan, bu sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şimşekleri üzerine çeken 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
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Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerabahçe'nin tecrübeli yıldıza da menajeri aracılığıyla alınan kararın bildirdiği öğrenildi.
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İPLERİ KOPARAN MAÇ
Bu sezon Ankaragücü maçı önce muhabirimiz Süleyman Arat, Hasan'la saha içinde yaşadığı diyaloğu şöyle aktarmıştı;
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BENİM ANLAYAMADĞI ŞEYLER VAR DEMEK Kİ
“Hayrola Hasan, ben maçtan önce gazeteye verdiğim muhtemel kadroda seni ilk 11’e yazmıştım ama 1 dakika bile oynayamadın, sakatlığın mı vardı?” diye sordum. 4 Çok dolu olduğu surat ifadesinden anlaşılan Hasan Ali, “Ben de anlamadım ağabey, sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bak herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mı? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki.” cevabını vermişti.
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CANER İSMİ ÖN PLANDAYDI
Fenerbahçe'de sol bek için Caner Erkin ismi öne çıkıyordu.
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Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan sarı lacivertli takımın eski yıldızı için bir hamle yapılacağı iddia ediliyor ama...
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GÖKHAN'A ONAY ÇIKTI
Camiada Gökhan Gönül'e karşı olumsuz bir hava olmamasına rağmen Caner Erkin'i istemeyen ciddi bir kesim de bulunuyor.
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CANER'E RET
Bu sebeple Fenerbahçe'de alternatif arayışları hızlandı ve hedef belirlendi.
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Sarı-Lacivertli takımın Wydad Casablanca ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Mohammed Nahiri'yi transfer etmek istediği iddia edildi.
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13 MAÇTA 6 GOL
Nabil Dirar'ın Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı Mohammed Nahiri için Fenerbahçe'nin harekete geçtiği ifade edildi.
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2019-20 sezonunda 13 maça çıkan Faslı oyuncu; 6 gol kaydetti. Nahiri, sol bek dışında sağ stoper, sol stoper ve sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor.
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'3 YILLIK ÖN PROTOKOL İMZALANDI'
Piyasa değeri 1 milyon euro civarında olan sol bek Aralık ayında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, hatta Fas basını oyuncuyla 3 yıllık ön protokol imzalandığını iddia etmişti.