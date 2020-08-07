Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı belli oldu! Yıllar sonra geri döndü

Erol Bulut canlı yayında "100'ün üzerinde lig maçına çıktım Fenerbahçe ile... Gururla o formayı taşıdım. Anlatmak kolay değil. Şimdi de inşallah futbolcularımızla teknik direktör olarak başarıya ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.