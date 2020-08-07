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GeriFutbol Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı belli oldu! Yıllar sonra geri döndü
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 21:23,

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı belli oldu! Yıllar sonra geri döndü

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un yardımcısı açıklandı.

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Erol Bulut'un yardımcılarının kimler olacağı merak ediliyordu.

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Fenerbahçe, Erol Bulut'un teknik direktörlük görevine getirildiğini açıklamasıyla birlikte gelecek sezon çalışmalarına hız vermişti.

3TRANSFERLER AÇIKLANDI AMA
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TRANSFERLER AÇIKLANDI AMA

Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık imzayı duyurmasının ardından Gökhan Gönül'ün 1+1 yıllığına kadroya katıldığını açıklamıştı.

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Fenerbahçe sonrasında Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini de duyurarak sarı-lacivertli taraftarları daha da heyecanlandı

5HEDEFİNİ AÇIKLAMIŞTI
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HEDEFİNİ AÇIKLAMIŞTI

Açıklanan 4 transferin ardından Erol Bulut, FB TV'ye önemli açıklamalar yapmıştı.

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Erol Bulut canlı yayında "100'ün üzerinde lig maçına çıktım Fenerbahçe ile... Gururla o formayı taşıdım. Anlatmak kolay değil. Şimdi de inşallah futbolcularımızla teknik direktör olarak başarıya ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

7SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bu sezona Fenerbahçe ile mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Erol Bulut'un yardımcısı da belli oldu.

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Bir dönem sarı-lacivertli takımda top koşturan ve Alanyaspor'da Bulut'un yardımcılığını yapan Mehmet Yozgatlı, Fenerbahçe'de görev alacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Mehmet Yozgatlı paylaşımında "4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm.." ifadelerini kullandı.

10MEHMET YOZGATLI KİMDİR
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MEHMET YOZGATLI KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde İstanbulspor, Beşiktaş, Galatasaray, Adanaspor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor takımlarında da forma giyen Mehmet Yozgatlı, sarı-lacivertli kulüpte 2004-2007 arasında top koşturdu.

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Fenerbahçe'de 116 resmi maça çıkan Yozgatlı, 17 gol, 21 asistlik performans sergilemişti.

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