Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'

BANU YELKOVAN: FATURA BANA KESİLECEKSE İSTEDİĞİMİ OYUNDAN ALABİLİRİM Eğer kafamdaki oyun planına uymuyorsa ya da sahada bekleneni veremiyorsa tabii ki çıkarırım. Sahadaki futbolun ve alınan sonucun faturası teknik direktör olarak bana kesilecekse o sonucu almak için, en doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmam lazım. Belki de Mesut Özil’in çıkışını değil, sahadayken ne yaptığını değerlendirmek lazım. Bizde her an her şeyi yapabileceği için bazı oyuncuların son dakikaya kadar sahada durması gerektiğini düşünen bir ekol var, ama modern futbolun koşmayan bir oyuncuya bile tahammülü kalmadı. Taraftarın Mesut’la ilgili beklentisi çok büyüktü, sadece Pereira’nın değil, onların da sabrının sonuna yaklaştığını düşünüyorum.