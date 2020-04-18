Fenerbahçe'de Simon Falette şanssızlığı! Corona virüsü...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin devre arasında büyük zorluklarla transfer ettiği Simon Falette’nin yakasını şanssızlıklar bırakmadı.
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Önce harcama limiti nedeniyle durumu 1 ay muallakta kaldı. Comolli istifasına neden olarak onu gösterdi.
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Ersun Yanal 4 hafta kulübeye mahkum etti. Antalya’da mecburen oynatılırken, şansı iyi değerlendirse de Trabzon’la kupada oynanan maçta sakatlandı.
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3 maç kaçırırken lige verilen arayla da formasına doyamadan eve kapandı.
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Sadık'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılmasından sonra stoperde tek isim olarak kalmasına rağmen lige verilen koronavirüs arası Gineli oyuncunun kendini kanıtlamak için, her şeye sıfırdan başlamasına sebep oldu.
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Eintracht Frankfurt’ta da şanssız bir dönem geçirip, sadece 1 maç oynadıktan sonra devre arasında Fenerbahçe’ye gelen Simon Falette, İstanbul’da aradığı ortamı bulmasına rağmen şanssızlık engelini bir türlü aşamadı.
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Takımdaki herkesle uyum içinde olan, Fransızca ve Almanca bilen oyuncularla sıkı dostluklar kuran Falette, İstanbul’u ve Fenerbahçe’yi çok sevmesine karşın takımda kalabilmesi mucizelere bağlı görünüyor.