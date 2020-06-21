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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 08:18,

Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! Riva'daki yangının sebebi...

Fenerbahçe'nin Riva kampında çıkan yangının Max Kruse'nin nargile içmesi yüzünden olduğu iddia edilmişti ancak gerçek ortaya çıktı...

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Fenerbahçe ile Alman futbolcu Max Kruse'nin yolları koparken Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi Fenerbahçe camiasından tepki çekmişti.

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Yönetim, resmi siteden yaptığı açıklama ile haklarını FIFA'da arayacaklarını ve haklı taraf olduklarının altını Kruse hakkında çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı.

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Pandemi sonrası Kruse'nin tamamen kimlik değiştirdiği, hatta Can Bartu Tesisleri'nde antrenmana çıkarılamayan Kruse'nin Riva kampına dahil edildiği ancak bir türlü sahaya adımını atmadığı belirtilmişti.

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Riva Tesisleri'nde bir gece yarısı yaşandığı iddia edilen olay ise gündeme damga vurmuştu. İddiaya göre tüm takım istirahat halindeyken saat 01:00 civarında Riva Tesisleri'nin yangın alarmı çalıştı.

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Hemen ardından tesislerde "Lütfen binayı terk edin" şeklinde anons yapıldı. TFF personeli binayı terk ederken, futbolcular kendilerini panik halinde odaların bulunduğu koridora attı.

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Max Kruse'nin tesislere nargile getirdiği ve çıkan yangın alarmının nargile yüzünden olduğu iddia edilmişti.

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Ancak Fenerbahçe'deki Max Kruse gerçeğine Hürriyet gazetesinin deneyimli muhabiri Süleyman Arat ulaştı. İşte Riva'daki yangının sebebi ve yaşananlar...

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Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse’nin, 26 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında TFF’nin Riva’daki tesislerinde yapılan kampta nargile içtiği ve bu nedenle yangın alarmının çaldığı iddiasının tamamen bir şaka olduğu ortaya çıktı...

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Her şey Riva’daki tesislerde akşam saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle yangın alarmlarının çalışması ile başladı...

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Alarm sesini duyan sarı lacivertli futbolcu ve teknik adamlar endişe içinde odalarından çıktı. Herkes ne olduğunu öğrenmeye çalışırken, şakaları ve muzipliğiyle ünlü Nabil Dirar, “Kesin Max nargilesini yaktı!” diye espri yaptı.

11Bir futbolcu kampa nasıl nargile sokabilir
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Bir futbolcu kampa nasıl nargile sokabilir!

Sarı lacivertilerin kahkahalarla güldüğü bu sözler dışarıya da sızdı ve Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından bir gün önce, Kruse gerçekten böyle bir şey yapmış gibi, ‘Fenerbahçe kampında nargile içildi’ şeklinde haberler yapıldı.

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Büyük sansasyon yapan bu iddia hakkında bilgi almak için konuştuğumuz sarı lacivertli yetkililer, “Koskoca Fenerbahçe’nin kampına bir futbolcu nasıl nargile sokabilir!” diyerek, olayın dışarıya yansıdığı gibi olmadığını ifade ettiler.

13Bu espri neden Max Kruseye yapıldı
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Bu espri neden Max Kruse'ye yapıldı?

Olayın tamamen bir şaka olduğunu vurgulayan sarı lacivertliler, şöyle konuştu;

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Öncelikle koskoca Fenerbahçe’nin, üstelik TFF’ye ait tesislerde yaptığı kampa kim nargile sokabilir? Hadi gizliden soktu diyelim, nargile tütününü yakmak için, köz haline gelmiş mangal kömürü gerekir. Bu durumda futbolcu tesislerdeki odasında mangal mı yaktı?

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Olay tamamen bir şakanın dışarıya kulaktan kulağa, değişe değişe yansıma halidir. Ama tabii ki bu şaka ‘Neden bir başka futbolcuya değil de Max Kruse’ye yapıldı?’ derseniz ona bir şey diyemeyiz.

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