Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! Riva'daki yangının sebebi...

Bir futbolcu kampa nasıl nargile sokabilir! Sarı lacivertilerin kahkahalarla güldüğü bu sözler dışarıya da sızdı ve Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından bir gün önce, Kruse gerçekten böyle bir şey yapmış gibi, ‘Fenerbahçe kampında nargile içildi’ şeklinde haberler yapıldı.