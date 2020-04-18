Fenerbahçe'de maaş indirimi bilmecesi! Fransızlara göre Gustavo...

Birçok kulüp gibi Fenerbahçe de futbolculardan fedakarlık bekliyor. Maaş indirimi için bazı yıldızlarla görüşen sarı-lacivertli ekibe kötü bir haber geldi. Deneyimli yıldızın ücretinde indirim yapmak istemediği ve Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia ediliyor.