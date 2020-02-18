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Futbol
Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 08:01, /

Fenerbahçe'de Ersun Yanal için bomba iddia! Yerine gelecek isim...

3 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oklar Ersun Yanal'ı gösteriyor.

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Takvim'de yer alan iddiaya göre; Galatasaray derbisinden kötü bir sonuç çıkması halinde tecrübeli hocayla yolları ayırmayı düşünen Sarı-Lacivertliler'in hangi isimle masaya oturduğu ortaya çıktı.

2ŞU AN BOŞTA

ŞU AN BOŞTA

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, ünlü Hırvat teknik adam Niko Kovac'la görüşüyor. 48 yaşındaki hoca son olarak B.Münih'i çalıştırmış ama başarısız sonuçlar sonrası görevden alınmıştı.

3GÖRÜŞÜLDÜ VE TEKLİF YAPILDI

GÖRÜŞÜLDÜ VE TEKLİF YAPILDI

Yönetimin kısa süre önce görüştüğü Niko Kovac'a teklif yaptığı hatta tecrübeli teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi.

4ROGER SCHMİDT DE LİSTEDE

ROGER SCHMİDT DE LİSTEDE!

Taraflar arasında anlaşmanın büyük oranda sağlandığı belirtiliyor. Yönetimin ayrıca Roger Schmidt'i de yedekte tuttuğu öğrenildi. Alman hoca son olarak Çin'de görev yapmıştı.

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Çok başarılı bir Frankfurt kariyeri geçiren Niko Kovac büyük umutlarla gittiği Bayern Münih'te ilk yılında şampiyonluk yaşasa da ikinci yılında bekleneni veremedi.

6PUAN ORTALAMASI 1.81DE KALDI

PUAN ORTALAMASI 1.81'DE KALDI

Yanal 2. Fenerbahçe döneminde 52 maçın 27'sinden 3 puan alabildi. Ankaragücü yenilgisi sonrası hedef tahtasına oturtulan Ersun Yanal 2. Fenerbahçe döneminde beklentilerin çok altında kaldı.

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Tecrübeli hoca, 52 resmi maçın sadece 27'sinden galibiyet çıkarabilirken, puan ortalaması 1.81 oldu. Ersun Yanal 13 beraberlik alırken, 12 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

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