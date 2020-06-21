Fenerbahçe'de dev kriz! 5 futbolcu FIFA’ya gitti

Fenerbahçe'nin başından bu hafta kara bulutlar eksik olmadı.Türkiye Kupası'nın şokunu atlatamadan Kruse'nin tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmesi Sarı-Lacivertli camiayı şoka soktu. Fenerbahçe'de şimdi de ismi belirtilmeyen 5 futbolcunun paralarını alamadıkları için FIFA'ya gittikleri öğrenildi.Bu 5 oyuncunun sözleşmesini feshetmek gibi bir tutum içinde olmadıkları ancak maddi sebeplerle FIFA'ya Fener'i şikayet etmelerinin yönetimi çok zor duruma soktuğu ifade edildi.Max Kruse konusundaki en kötü senaryo 2 dönem transfer yasağı... Kruse FIFA'ya başka davalarla da giderse bu 5 futbolcunun şikayetinin cezanın daha kolay çıkmasını sağlayabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi şimdi hem şikayetlerin geri alınmasına hem de Kruse için lehte delil toplanmasına çaba sarfediyor. (Takvim)