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GeriFutbol Fenerbahçe'de dev kriz! 5 futbolcu FIFA’ya gitti
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 08:37,

Fenerbahçe'de dev kriz! 5 futbolcu FIFA’ya gitti

Max Kruse’nin önce FIFA’ya başvurması ardından sözleşmesini feshetmesinin ardından 5 Fenerbahçeli futbolcunun daha paralarını alamadığı için FIFA’nın yolunu tuttuğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin başından bu hafta kara bulutlar eksik olmadı.

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Türkiye Kupası'nın şokunu atlatamadan Kruse'nin tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmesi Sarı-Lacivertli camiayı şoka soktu.

3KULÜBÜ ZOR DURUMA SOKTU
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KULÜBÜ ZOR DURUMA SOKTU

Fenerbahçe'de şimdi de ismi belirtilmeyen 5 futbolcunun paralarını alamadıkları için FIFA'ya gittikleri öğrenildi.

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Bu 5 oyuncunun sözleşmesini feshetmek gibi bir tutum içinde olmadıkları ancak maddi sebeplerle FIFA'ya Fener'i şikayet etmelerinin yönetimi çok zor duruma soktuğu ifade edildi.

5YÖNETİM DELİL TOPLUYOR
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YÖNETİM DELİL TOPLUYOR

Max Kruse konusundaki en kötü senaryo 2 dönem transfer yasağı...

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Kruse FIFA'ya başka davalarla da giderse bu 5 futbolcunun şikayetinin cezanın daha kolay çıkmasını sağlayabileceği belirtiliyor.

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Fenerbahçe yönetimi şimdi hem şikayetlerin geri alınmasına hem de Kruse için lehte delil toplanmasına çaba sarfediyor. (Takvim)

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