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GeriFutbol Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Erol Bulut krizinin perde arkası! Küfürler, tepkiler...
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Futbol
Haber Giriş: 28 Şubat 2021 - 13:00 | 

Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Erol Bulut krizinin perde arkası! Küfürler, tepkiler...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı kritik maçta Caner Erkin'in kadroda olmaması büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Hürriyet muhabiri Süleyman Arat, Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Erol Bulut arasında sezon başından bu yana yaşananları anlattı.

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Süleyman ARAT | Fenerbahçe’nin tecrübeli sol beki Caner Erkin’in dün Trabzon kafilesinde olamaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Böylesine kritik ve hayati öneme sahip bir maçtan önce ne olmuştu da yıldız oyuncu Trabzon kafilesinden çıkarılmıştı?

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Saat 16.00’ı gösterirken kulüp konuyla alakalı olarak ‘Hoca kararıyla Caner Trabzon’a gitmiyor’ bilgisini verirken akıllarda soru işaretleri oluşuyor, herkes bu konunun detaylarının peşine düşüyordu.

3FİZİKSEL BİR ENGELİ YOKTU
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FİZİKSEL BİR ENGELİ YOKTU

Akıllara ilk gelen en masum soru ‘Acaba bir sakatlık mı oldu?’ şeklindeydi. Biraz araştırınca tüm detaylar, bilinmeyenler bir bir ortaya çıktı. Caner dün yapılan son antrenmana çıkmış ve antrenmanı tamamlamıştı. Yani oynamasına yönelik fiziksel bir engeli yoktu.

4YEDEK KULÜBESİNDEN NEFRET EDER
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YEDEK KULÜBESİNDEN NEFRET EDER

Futbolla yakın ilişkili olan herkes Caner Erkin’in yedek kulübesinden nefret ettiğini bilir. Bu durum geçmiş yıllarda da, Beşiktaş’ta oynadığında da böyleydi bugünde böye. Onu Şenol Güneş oyudan aldığında da kulübeye atarlanır, el kol hareketleri yapardı, Erol Bulut’a da yapıyor. Caner aynı Caner... 7’sinde neyse 70’inde de o...

5EMRE BELÖZOĞLU’NA SORU
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EMRE BELÖZOĞLU’NA SORU

Milli takım arasında Lefter Küçükandonyadis tesislerinde oynanan F.Karagümrük hazırlık maçından önce basınla sohbet toplantısı yapan Emre Belözoğlu’na gazeteciler sanki olacakları bilir gibi isim zikretmeden ‘Takımda ki bazı kıdemli oyuncuları kadroda tutmanın zorluğunu’sorunca Belözoğlu, ‘Caner’i soruyorsunuz. Caner bu camiayı çok seviyor ve bu reklere sevdalı. Biz de onu hem seviyoruz hem de ondan takımı ağabey olacak verim almak istiyoruz. Ama sorduğunuz sorudaki gibi sorunlar yaşamaz, yaşanırsa düzeltiriz, ama olmuyorsa Fenerbahçe her şeyin önünde gelir, gereği yapılır’ demişti.

6İLK SERT HAREKET BEŞİKTAŞ MAÇINDA
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İLK SERT HAREKET BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Beşiktaş maçında yedek kulübesine çekilen Caner Erkin, 37. dakikada Diego Perotti’nin sakatlanmasıyla apar topar oyuna alınmıştı. Ama Fenerbahçe mağlup, Caner sinirliydi.

7NE VAR BE YİNE NE VAR
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'NE VAR BE YİNE NE VAR'

İkinci yarıda korner kullanırken yakın kulübeden Erol Bulut’un taktik veren sesi duyuldu. Caner bu sese kafasını hiç çevirmedi ‘Ne var be yine ne var’ diye sonu argo biten bir yanıt verdi. Ardından kullandığı kornerde topu istediği yere atamayınca gene öflelendi, bu sefer de topa, şanına saydırdı... Belli ki Caner’in tadı kaçmış, ilk geldiği haftalardaki mutluluğu uçmuştu. Gergindi çok agresifti.

8TOPA BİLE KÜFÜR ETTİĞİNİ ÇOK DEFA DUYDUK
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TOPA BİLE KÜFÜR ETTİĞİNİ ÇOK DEFA DUYDUK

Bu tavrı her maçta artarak sürdü. Tribünlerde taraftar olmadığı için artık her şeyi duyuyor, net biçimde anlıyorduk. Tabii ki Caner’in de hakemlere tavırlarını, zaman zaman rakibe, arkadaşlarına hatta kötü bir vuruş sonrası topa bile küfür ettiğini çok defa duyduk.

9İKİNCİ TAVIR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA
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İKİNCİ TAVIR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA

Beşiktaş maçında net olmayan sadece sahada olan bizlerin duyabildiği hatta Erol Bulut’un bile eminim ‘Acaba bana mı dedi’ biçiminde yorumladığı tavır Başakşehir maçında netleşti.

10ALLAHIM YARABBİM SEN BANA SABIR VER
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'ALLAHIM YARABBİM SEN BANA SABIR VER'

88. dakikada oyuncu değişiklik tabelasında 88 numarayı gören Caner Erkin, gene çıldırdı. Tam önümüzden geçerken başını gök yüzüne kaldırarak söyleniyordu: 'Allahım yarabbim sen bana sabır ver nolursun.'

11EMRE BELÖZOĞLU UYARDI
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EMRE BELÖZOĞLU UYARDI

Oysa Fenerbahçe öndeydi ve 3 puan gelmek üzereydi. Erol Bulut durumu toparlamak için oyuncusuna ‘Bravo Caner’ dedi ve elini oyuncunun beline dostça uzattı. Ancak Caner ellerini kollarını açarak gazetecilerin, yayıncı kuruluş kameralarının önünde söylenerek hocasının bu sıcak hamlesine sert tepki verdi ve tünele girdi. Ama oraya yakın yerde oturan Emre Belözoğlu koşup kendisini uyardı ve kulübeye dönmesini istedi. Caner de asık bir suratla gelip yedek oyuncuların arasına oturdu.

12HER MAÇ ARTARAK SÜRDÜ
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HER MAÇ ARTARAK SÜRDÜ

Caner artık her maçta yüzü gülmeyen ve sinirli bir tavır içindeydi. O günlerde Erol Bulut’un yönetime ‘Bu böyle olmaz. Takımın havası bozuluyor. Kadro dışı bırakılması lazım’ dediği ancak yönetimin yapıcı bir tavırla olayın önüne geçerek Caner’le konuşup bu kadro dışı fikrini durdurduğunu duymuştum ama sözle gelen bu bilgiyi elbette yazamazdım ve yazmadım.

13KARAGÜMRÜK DEPLASMANINDA DA CANER’DEN SERT TAVIRLAR
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KARAGÜMRÜK DEPLASMANINDA DA CANER’DEN SERT TAVIRLAR

Kritik bir viraj olan F.Karagümrük maçında da Erol Bulut Caner’i 82’nci dakikada oyundan alınca olan oldu. Uzak taç çizgisinden dışarı çıkan Caner kulübeye gelene kadar yani 60-70 metre sürekli söylendi ve el kol hareketleri yaptı.

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Tribüne çıkınca da -2 derece soğuğa rağmen eşofmanlarını giymedi terli terli tribünde oturdu.

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Hasta olmaması için malzemeci Cemil’in gerirdiği battaniyeye teşekkür bile etmedi. Öylece hareketsiz duruyordu.

16GÖZTEPE MAÇINDA BARDAK TAŞTI
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GÖZTEPE MAÇINDA BARDAK TAŞTI

Kaybedilen Göztepe maçında da Caner başroldeydi. 87. dakikada oyundan çıkarken gene el kol hareketleri yaptı ve yerdeki su şişesine tekme attı. Artık Erol Bulut’un sabrı taşmış tavrı netleşmişti. Caner gene de kadro dışı kalmayacak antrenmana çıkacak ama formaya artık uzak kalacaktı.

17YEDEK TAKIMDA OLUNCA ANLADI
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YEDEK TAKIMDA OLUNCA ANLADI

Samandıra’da hafta boyunca yapılan antrenmanlarda yedek soyundurulacağını anlayan Caner çok mutsuzdu. Cumartesi antrenmanında da banko ilk 11 oynayacağını belli eden yelek verilmeyince işin rengini anlamıştı. Antrenman sonrası teknik heyetle sözlü küçük bir tartışma daha yaşayınca tesisin ön parkındaki otomobiline bindi ve evine gitti. Tam o sıralarda da Erol Bulut, Trabzon maçının kamp kadrosunu açıklanması için yetkililere iletti. Caner kafilede yoktu.

18ADI KONULMASA DA KADRO DIŞI HAMLESİYDİ...
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'ADI KONULMASA DA KADRO DIŞI HAMLESİYDİ...'

Caner evinde formasını giydi ve armasını öperken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu aylardır süren gerilimin mutsuz sonuydu. Adı konulmasa da ‘Hoca tercihi’ denilse de, bu Erol Bulut’un kadro dışı hamlesiydi...

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