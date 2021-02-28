Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Erol Bulut krizinin perde arkası! Küfürler, tepkiler...

EMRE BELÖZOĞLU’NA SORU Milli takım arasında Lefter Küçükandonyadis tesislerinde oynanan F.Karagümrük hazırlık maçından önce basınla sohbet toplantısı yapan Emre Belözoğlu’na gazeteciler sanki olacakları bilir gibi isim zikretmeden ‘Takımda ki bazı kıdemli oyuncuları kadroda tutmanın zorluğunu’sorunca Belözoğlu, ‘Caner’i soruyorsunuz. Caner bu camiayı çok seviyor ve bu reklere sevdalı. Biz de onu hem seviyoruz hem de ondan takımı ağabey olacak verim almak istiyoruz. Ama sorduğunuz sorudaki gibi sorunlar yaşamaz, yaşanırsa düzeltiriz, ama olmuyorsa Fenerbahçe her şeyin önünde gelir, gereği yapılır’ demişti.