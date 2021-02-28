Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Erol Bulut krizinin perde arkası! Küfürler, tepkiler...
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı kritik maçta Caner Erkin'in kadroda olmaması büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Hürriyet muhabiri Süleyman Arat, Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Erol Bulut arasında sezon başından bu yana yaşananları anlattı.
Süleyman ARAT | Fenerbahçe’nin tecrübeli sol beki Caner Erkin’in dün Trabzon kafilesinde olamaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Böylesine kritik ve hayati öneme sahip bir maçtan önce ne olmuştu da yıldız oyuncu Trabzon kafilesinden çıkarılmıştı?
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