Fenerbahçe yeni sezon forması Fenerium'da! Fenerbahçe yeni sezon forması ne kadar?

Fenerbahçe yeni sezon formasının ne kadar olduğu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar satışa çıkarıldı. Taraftarlar yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösterdiler. Fenerium neden açılmıyor, çöktü mü sorusu ile ilgili de resmi açıklama geldi ve yoğunluk sebebi ile teknik sorunun oluştuğu ve kısa sürede bu sorunun ortadan kalkacağı bildirildi. İşte yeni sezon forma fiyatı ve detaylar…



YENİ SEZON FORMALARI NE KADAR?

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar satışa çıktı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, çubuklu, lacivert ve altın sarısı olarak tasarlanan yeni sezon formalarının Fenerium mağazalarında ve "www.fenerium.com" üzerinden satışa sunulduğu bildirildi.

Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği formaların fiyatlarının 289 lira olduğu belirtildi.