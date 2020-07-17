Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'nın bomba transfer planını duyurdular! Galatasaray'ın istediği yıldız....

Fenerbahçe, geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba gibi bir iddia geldi.Sarı-laciverli kulüp ile Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, sürpriz bir transfer operasyonu başlattı.Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Nijeryalı genç yetenekler Peter Olawale ve İbrahim Said'in transferi için düğmeye bastığını duyurdu. Fortuna-Online'ın DailySportsNG'ye dayandırdığı habere göre iki futbolcu Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakınlar.Sonrasında ise bu iki oyuncu, Acun Ilıcalı aracılığı ile kiralık olarak gelişmeleri adına Fortuna Sittard'ın yolunu tutacaklar.İki genç oyuncu da özellikle Nijerya U17 takımında fark yaratmış isimler olarak dikkat çekiyorlar.Özellikle 'Küçük Ronaldo' lakaplı Peter Olawale'nin birçok talibi olduğu aktarılmakta. Sol açık oynayan 17 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ile anlaşamadığı fakat Galatasaray ve Sevilla'nın da oyuncuyu istediği belirtiliyorOlawale, ülkesinde Triple 44 Academy forması giyerken İbrahim Said ise Dabo Babes Academy'de oynuyor. (Fanatik)