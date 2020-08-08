Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberleri | Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak sonrası 5. transfer...

Haland'dan Sörloth sözleri! ' Türkiye'de fantastik işler yapıyor...' Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haland, Instagram canlı yayınında Trabzonspor'da formunun zirvesine ulaşan Aleksander Sörloth ile ilgili konuştu. Genç yetenek, 'Orada harika işler yapıyor milli takımda da zaman geçiriyoruz Türkiye'de fantastik işler yapıyor onu bu şekilde görmek sevindirici.' dedi. (Via:433)