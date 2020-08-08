MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe Son Dakika Transfer Haberleri | Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak sonrası 5. transfer...
GeriFutbol Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberleri | Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak sonrası 5. transfer...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 08 Ağustos 2020 - 07:57,

Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberleri | Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak sonrası 5. transfer...

Transfere hızlı başlayarak 4 imza birden açıklayan Fenerbahçe, 5. transferini de tamamlamak üzere...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Süper Lig'de transfere en hızlı başlayan takım oldu. Harcama limiti tartışmaları sonrası dört flaş transferi açıklayan sarı lacivertli ekip, transferlere devam ediyor.

2İMZALAR HIZLI BAŞLADI
Abone Olgoogle-news

İMZALAR HIZLI BAŞLADI

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takan Mert Hakan Yandaş sarı-lacivertlileri seçmişti. Mert Hakan, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

3GÖKHAN VE CANER GERİ DÖNDÜ
Abone Olgoogle-news

GÖKHAN VE CANER GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe, ardından Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ü de resmen duyurmuştu.

4
Abone Olgoogle-news

Sarı lacivertli ekip, bir diğer eski oyuncusu Caner Erkin'i de aynı gün içinde açıklamıştı. Tecrübeli sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

5
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin 4. transferi ise Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak olmuştu. Çek sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

6
Abone Olgoogle-news

Ve Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha...

7
Abone Olgoogle-news

Sezonun ikinci yarısını Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu.

83 YILLIK ANLAŞMA
Abone Olgoogle-news

3 YILLIK ANLAŞMA

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

9G.SARAY VE TRABZONSPOR İSTİYORDU
Abone Olgoogle-news

G.SARAY VE TRABZONSPOR İSTİYORDU

Antalyaspor ile gösterdiği performansla adından söz ettiren Sinan ile Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtiliyordu.

10
Abone Olgoogle-news

Galatasaray formasıyla 3 şampiyonluk yaşayan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı kulüpte 116 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergilemişti.

115. TRANSFER OLACAK
Abone Olgoogle-news

5. TRANSFER OLACAK

Genoa ile sözleşmesini feshedecek olan Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak'ın ardından Fenerbahçe'nin 5. transferi olacak.

12
Abone Olgoogle-news

2014-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve 5 yıllık maceranın ardından Genoa’ya giden Sinan, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağından kalmıştı.

13ANTALYADA YENİDEN DOĞDU
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'DA YENİDEN DOĞDU

Geçen sezon devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a gelen Sinan, burada adeta tekrar doğmuştu

14
Abone Olgoogle-news

26 yaşındaki futbolcu, çıktığı 9 lig maçında 5 gol, 1 asistlik bir performans sergilemişti.

15
Abone Olgoogle-news

Haland'dan Sörloth sözleri! ' Türkiye'de fantastik işler yapıyor...'

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haland, Instagram canlı yayınında Trabzonspor'da formunun zirvesine ulaşan Aleksander Sörloth ile ilgili konuştu. Genç yetenek, 'Orada harika işler yapıyor milli takımda da zaman geçiriyoruz Türkiye'de fantastik işler yapıyor onu bu şekilde görmek sevindirici.' dedi. (Via:433)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi