Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberleri | Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak sonrası 5. transfer...
Transfere hızlı başlayarak 4 imza birden açıklayan Fenerbahçe, 5. transferini de tamamlamak üzere...
Fenerbahçe, Süper Lig'de transfere en hızlı başlayan takım oldu. Harcama limiti tartışmaları sonrası dört flaş transferi açıklayan sarı lacivertli ekip, transferlere devam ediyor.
G.SARAY VE TRABZONSPOR İSTİYORDU
Antalyaspor ile gösterdiği performansla adından söz ettiren Sinan ile Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtiliyordu.
5. TRANSFER OLACAK
Genoa ile sözleşmesini feshedecek olan Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak'ın ardından Fenerbahçe'nin 5. transferi olacak.
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