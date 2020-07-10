Başkan transferi açıkladı! "Fenerbahçe ile..."

Spor Arena Özel | Fenerbahçe'de Brezilyalı ekolü! 2002'den günümüze 20 isim... Brezilyalı futbolcu ekolünün uyum sağladığı Fenerbahçe'de, 2002 yılında günümüze kadar 20 Brezilyalı futbolcu forma giyerken bu isimleri Spor Arena olarak sizler için derledik. O isimlere bir de bu açılardan bakın...