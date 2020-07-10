Başkan transferi açıkladı! "Fenerbahçe ile..."
Brezilya'dan sürpriz iddia...
Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Comolli'nin istifasıyla boşalan sportif direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirecek olan Kanarya, yapacağı hamlelerle taraftarına yeni sezonda şampiyonluk hediye etmek istiyor.
İSMAİL YÜKSEK VE MERT HAKAN YANDAŞ TAMAM
İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş transferini de bitirdi.
JADSOM KİMDİR?
Tam adı Jadsom Meemyas de Oliveira da Silva olan futbolcu 20 Mayıs 2001 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Asıl mevkisi merkez orta saha olan genç futbolcu, 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da oynayabiliyor.
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