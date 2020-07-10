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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 15:57,

Başkan transferi açıkladı! "Fenerbahçe ile..."

Brezilya'dan sürpriz iddia...

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Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Sezonun bitimine kısa bir süre kala oyuncu arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, geçtiğimiz dönemde yapılan transfer hatalarını tekrarlamayarak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

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Comolli'nin istifasıyla boşalan sportif direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirecek olan Kanarya, yapacağı hamlelerle taraftarına yeni sezonda şampiyonluk hediye etmek istiyor.

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Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

5İSMAİL YÜKSEK VE MERT HAKAN YANDAŞ TAMAM
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İSMAİL YÜKSEK VE MERT HAKAN YANDAŞ TAMAM

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş transferini de bitirdi.

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Yeni sezon öncesi orta sahasını iki takviyeyle güçlendiren sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte emekliye ayrılacak olan Emre Belözoğlu'nun yerine bir transfer daha yapmak istiyor.

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Bu doğrultuda orta saha arayışlarını hızlandıran yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

8JADSOM İÇİN FENERBAHÇEDEN RANDEVU ALDIK
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"JADSOM İÇİN FENERBAHÇE'DEN RANDEVU ALDIK"

A Spor'un haberine göre; Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Cruzeiro forması giyen Jadsom'u gündemine aldığını yazdı. Cruzeiro Başkanı Jose Rocha da 19 yaşındaki merkez orta saha için Fenerbahçe'den randevu aldıklarını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın eski takımında forma giyen Jadsom için geleceğinin çok parlak olacağı yorumları yapılıyor.

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Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde Jadsom transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

11JADSOM KİMDİR
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JADSOM KİMDİR?

Tam adı Jadsom Meemyas de Oliveira da Silva olan futbolcu 20 Mayıs 2001 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

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Futbola Recife altyapısında başlayan Brezilyalı orta saha, aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım attı. 19 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında 200 bin Euro karşılığında Cruzeiro'nun yolunu tuttu.

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Asıl mevkisi merkez orta saha olan genç futbolcu, 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da oynayabiliyor.

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Brezilya U17 Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten Jadsom'un kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 50 bin Euro.

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Spor Arena Özel | Fenerbahçe'de Brezilyalı ekolü! 2002'den günümüze 20 isim...

Brezilyalı futbolcu ekolünün uyum sağladığı Fenerbahçe'de, 2002 yılında günümüze kadar 20 Brezilyalı futbolcu forma giyerken bu isimleri Spor Arena olarak sizler için derledik. O isimlere bir de bu açılardan bakın...

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