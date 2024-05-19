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FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR 2024? Fenerbahçe'nin puanı kaç, ikili averaja mı bakılıyor, genel averaja mı? İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesaplaması

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 21:45

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, sorusu Galatasaray derbi maçı sonrası sporseverlerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Trendyol Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesaplamaları da başladı. Dev derbide Sarı-Lacivertliler kazanarak Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Peki, Fenerbahçe'nin puanı kaç? Süper Lig'de ikili averaja mı bakılıyor, genel averaja mı? İşte, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesaplamaları ve ayrıntılı bilgiler.

1/3FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR 2024 Fenerbahçenin puanı kaç, ikili averaja mı bakılıyor, genel averaja mı İşte Fenerbahçenin şampiyonluk hesaplaması

Fenerbahçe'nin puan durumu ve şampiyonluk hesaplamaları, Galatasaray derbi maçıyla öne çıkan konulardan oldu. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs tarihinde oynandı. 37. haftada oynanan dev derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Rakibini 1-0 mağlup eden sarı - lacivertliler, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Peki, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte, averaj sistemi ve konu hakkında bilgiler.

2/3FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe, kritik müsabakada karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecanın oldukça yüksek olduğu derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Bu skorun ardından 17 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 99 puanda kaldı ancak liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe ise puanını 96'ya yükseltti ve sarı - kırmızılılar ile olan puan farkını 3'e indirdi vemutlu sona ulaşacak takım son hafta belirlenecek.

Son hafta sarı kırmızılılar Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkacak, sarı lacivertliler ise küme düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor’u konuk edecek.

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3/3SÜPER LİG’DE İKİLİ AVERAJ KALKTI MI

SÜPER LİG’DE İKİLİ AVERAJ KALKTI MI?

Süper Lig'de ikili averaj sistemi halen geçerli durumda. Puan eşitliği durumunda ilk olarak takımlar arası oynanan maçlardaki sonuçlara bakılarak ikili averaj hesaplanır. Eğer bu maçlarda da puan ve gol averajı eşit ise, genel averaja bakılır. Eğer tüm bu hesaplamalar sonucunda hala bir üstünlük sağlanamazsa, daha fazla gol atan takım üstün sayılır. Tüm bu adımlar sonuç vermezse, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği diğer kriterler devreye girer​.

Eşitlik bu hallerde de devam ediyorsa belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanır, bir müsabaka sonucunda kazanan takım üstün sayılarak sonuç alınır. Bu müsabakanın da berabere sonuçlanması halinde altın gol atılana kadar yeni müsabaka başlatılır.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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