Fenerbahçe kaç senedir şampiyon olamıyor? 2023-2024 Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali kaldı mı?

2023-2024 FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ KALDI MI?

Fenerbahçe'nin 2024 Süper Lig şampiyonluğu için olanakları, kalan maçlarının sonuçlarına ve özellikle ezeli rakibi Galatasaray'ın maç sonuçlarına bağlıdır. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanması gerekiyor ve Galatasaray'ın da en az iki maçta puan kaybetmesi gerekiyor. Özellikle Galatasaray ile yapılacak derbi, Fenerbahçe için kritik önem taşıyor. Bu maçta alacakları sonuç, şampiyonluk yarışındaki durumlarını büyük ölçüde etkileyecek. İki takım arasında 6 puan fark bulunuyor ve ligin bitmesine 3 hafta kaldı.