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Fenerbahçe kaç senedir şampiyon olamıyor? 2023-2024 Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali kaldı mı?

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Şampiyonluk İhtimali#Fenerbahçe Son Şampiyonluğu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 10:38

Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali 2024 yılının son haftalarına girerken gündeme geldi. Ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına devam ederken iki takım arasındaki puan farkı 6’ya yükseldi. Fenerbahçe'nin 2024 Süper Lig şampiyonluk ihtimalleri son haftalara doğru azalırken Konyaspor karşısında kaybedilen 2 puan sarı-lacivertli taraftarları bir hayli üzdü. Peki, Fenerbahçe kaç senedir şampiyon olamıyor? 2023-2024 Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali kaldı mı?

1/3Fenerbahçe kaç senedir şampiyon olamıyor 2023-2024 Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali kaldı mı

2023-2024 Süper Lig sezonunun son haftalarına doğru yaklaşıldıkça şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammül kalmadı. Fenerbahçe, ligin 35. haftasında Konyaspor deplasmanından beraberlikle döndü. Bu maçın ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6’ya çıkmış oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar da “Fenerbahçe kaç senedir şampiyon olamıyor?” sorusu ile ilgili araştırmalara başladı. İşte Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali 2024!

2/32023-2024 FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ KALDI MI

2023-2024 FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ KALDI MI?

Fenerbahçe'nin 2024 Süper Lig şampiyonluğu için olanakları, kalan maçlarının sonuçlarına ve özellikle ezeli rakibi Galatasaray'ın maç sonuçlarına bağlıdır. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanması gerekiyor ve Galatasaray'ın da en az iki maçta puan kaybetmesi gerekiyor. Özellikle Galatasaray ile yapılacak derbi, Fenerbahçe için kritik önem taşıyor. Bu maçta alacakları sonuç, şampiyonluk yarışındaki durumlarını büyük ölçüde etkileyecek. İki takım arasında 6 puan fark bulunuyor ve ligin bitmesine 3 hafta kaldı.

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3/3FENERBAHÇE KAÇ YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR

FENERBAHÇE KAÇ YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR?

Fenerbahçe 2013-14 sezonundan bu yana toplamda 10 yıldır şampiyon olamadı. Süper Lig 2013-2014 sezonunda 5. haftadan itibaren devraldığı liderlik koltuğunu bir daha bırakmayan Fenerbahçe bitime 3 hafta kala toplamdaki 19. şampiyonluğunu ilan etmiştir.

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