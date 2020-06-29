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Hürriyet
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Basketbol
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 13:14,

Fenerbahçe ile ismi anılan Andrea Trinchieri'nin Atatürk açıklamaları...

Zeljko Obradovic yerine Fenerbahçe'nin yeni koç adayları arasında gösterilen Andrea Trinchieri, Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı açıklamalar ile Türkiye'de gündem olmuştu.

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Zeljko Obradovic'in ayrılık kararının almasının ardından Fenerbahçe Beko'nun başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

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Fenerbahçe'de ilk olarak Sarunas Jasikevicius ismi ön plana çıkarken Sırbistan'dan sarı lacivertli takım için Andrea Trinchieri açıklaması geldi.

3SIRP BASINI AÇIKLADI
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SIRP BASINI AÇIKLADI

Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic, "Trinchieri'yi takımda tutmak istiyoruz ancak ne yazık ki finansal olarak zorlu günlerden geçiyoruz." açıklamasını yaparken Sırp basını Trinchieri'nin Fenerbahçe'ye gideceğini belirtti.

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51 yaşında olan ve İtalya'nın en başarılı koçları arasında gösterilen Andrea Trinchieri, Atatürk hakkında söylediği övgü dolu sözlerle gündem olmuştu. Andrea Trinchieri'nin isminin Fenerbahçe ile geçmesinin ardından o sözler tekrar akıllara geldi...

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İtalyan koç, Atatürk hakkında şu sözleri kullanmıştı;

6ATATÜRKÜ 40 YILDIR TANIYORUM
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''ATATÜRK'Ü 40 YILDIR TANIYORUM''

Annem bana hep Atatürk’ü anlatırdı. Sekiz-dokuz yaşındayken Atatürk’ü anlatırdı. 40 yıldır tanıyorum onu. Bana ülkede modernizasyonun inanılmaz olduğunu anlattı.

7TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR ÜLKE
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''TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR ÜLKE''

Türkiye çok büyük bir ülke. İnanılmaz bir gücü var. Kaç milyon insan var? 80 milyon! Çok büyük ülke...

8OKUMAYA VE İZLEMEYE BAŞLADIM
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''OKUMAYA VE İZLEMEYE BAŞLADIM''

Sonrasında Atatürk'ü okumaya ve izlemeye başladım. Atatürk’ün bu ülke için yaptıklarını kimse ortadan kaldıramaz.

9TÜRKİYEDE OLANLARI ÇOK ARAŞTIRDIM
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''TÜRKİYE'DE OLANLARI ÇOK ARAŞTIRDIM''

Ben tarihi çok severim ve geçen yüz yıldaki savaşlar hakkında çok kitap okurum. Türkiye’de olanları çok iyi bilirim. Atatürk iki savaş arasında bir dönemdeydi. Tüm Avrupa için inanılmaz zor bir dönemdi.

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Yani bana inanın, orada olmamama rağmen söylüyorum. Onun yaptıklarını şimdi kim yapabilir? Kimse. Hiçbir ülkede.

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