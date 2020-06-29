Fenerbahçe ile ismi anılan Andrea Trinchieri'nin Atatürk açıklamaları...

''TÜRKİYE'DE OLANLARI ÇOK ARAŞTIRDIM'' Ben tarihi çok severim ve geçen yüz yıldaki savaşlar hakkında çok kitap okurum. Türkiye’de olanları çok iyi bilirim. Atatürk iki savaş arasında bir dönemdeydi. Tüm Avrupa için inanılmaz zor bir dönemdi.