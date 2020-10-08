Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü! Caner Erkin kahkalara boğuldu
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürürken idmanda yaşanan neşeli anlar dikkat çekti. Fotoğraflar: Süleyman Arat
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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DİEGO PEROTTI KATILMADI
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan yeni transfer Diego Perotti katılmadı.
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Sarı-lacivertlilerde Perotti dışında milli takımlarda bulunan yeni transfer Dimitris Pelkas ile Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı.
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GÖKHAN VE SOSA AYRI ÇALIŞTI
Bu oyuncuların yanı sıra Gökhan Gönül ve Jose Sosa, özel program dahilinde çalıştı.
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Basına açık bölümde ısınma, 5'e 2 ve dar alanda pas organizasyonları yapan sarı-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
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Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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HAZIRLIK MAÇI
Sarı lacivertli takım, milli arada Cumartesi günü İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
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Fenerbahçe, sezon öncesinde de İstanbulspor ile karşılaşmış ve rakibini farklı mağlup etmişti.
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Öte yandan antrenmanda yaşanan neşeli anlar muhabirimiz Süleyman Arat'ın objektiflerinden kaçmadı.
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NEŞELİ ANLAR
Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında şakalaşırken bir anda kahkahalara boğuldular.
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CANER ERKİN VE...
Özellikle Caner Erkin, uzun bir süre boyunca gülerken takımdaki moral havasının yerinde olduğu görüldü.
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Caner'in dışında Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş ve Sadık Çiftpınar da kahkaha krizine girdi.