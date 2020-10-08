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GeriFutbol Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü! Caner Erkin kahkalara boğuldu
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 12:48 | 

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü! Caner Erkin kahkalara boğuldu

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürürken idmanda yaşanan neşeli anlar dikkat çekti. Fotoğraflar: Süleyman Arat

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

2DİEGO PEROTTI KATILMADI
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DİEGO PEROTTI KATILMADI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan yeni transfer Diego Perotti katılmadı.

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Sarı-lacivertlilerde Perotti dışında milli takımlarda bulunan yeni transfer Dimitris Pelkas ile Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı.

4GÖKHAN VE SOSA AYRI ÇALIŞTI
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GÖKHAN VE SOSA AYRI ÇALIŞTI

Bu oyuncuların yanı sıra Gökhan Gönül ve Jose Sosa, özel program dahilinde çalıştı.

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Basına açık bölümde ısınma, 5'e 2 ve dar alanda pas organizasyonları yapan sarı-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

7HAZIRLIK MAÇI
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HAZIRLIK MAÇI

Sarı lacivertli takım, milli arada Cumartesi günü İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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Fenerbahçe, sezon öncesinde de İstanbulspor ile karşılaşmış ve rakibini farklı mağlup etmişti.

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Öte yandan antrenmanda yaşanan neşeli anlar muhabirimiz Süleyman Arat'ın objektiflerinden kaçmadı.

10NEŞELİ ANLAR
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NEŞELİ ANLAR

Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında şakalaşırken bir anda kahkahalara boğuldular.

11CANER ERKİN VE...
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CANER ERKİN VE...

Özellikle Caner Erkin, uzun bir süre boyunca gülerken takımdaki moral havasının yerinde olduğu görüldü.

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Caner'in dışında Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş ve Sadık Çiftpınar da kahkaha krizine girdi.

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İşte Fenerbahçe idmanından özel fotoğraflar...

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