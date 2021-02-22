Fenerbahçe - Göztepe maçından Emre Belözoğlu fotoğrafları

Karşılaşmayı birlikte izlediği kişilerle pozisyonları tartışan Belözoğlu'nun, sık sık sinirlendiği ve saha içine doğru seslendiği gözlemlendi. Belözoğlu'nun ilk yarıda Halil Akbunar'ın attığı gol sonrası ise bir hayli bozuldu. O anlar objektiflerimize böyle yansıdı.