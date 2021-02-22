Fenerbahçe - Göztepe maçından Emre Belözoğlu fotoğrafları
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de maçı takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tepkileri dikkat çekti. Emre Belözoğlu, mücadelenin henüz 9. dakikasında Halil Akbunar'ın kaydettiği golle geriye düşen sarı-lacivertli takımı, tribünden motive etmeye çalıştı.
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Karşılaşmayı birlikte izlediği kişilerle pozisyonları tartışan Belözoğlu'nun, sık sık sinirlendiği ve saha içine doğru seslendiği gözlemlendi. Belözoğlu'nun ilk yarıda Halil Akbunar'ın attığı gol sonrası ise bir hayli bozuldu. O anlar objektiflerimize böyle yansıdı.