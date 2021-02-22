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GeriFutbol Fenerbahçe - Göztepe maçından Emre Belözoğlu fotoğrafları
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Futbol
Haber Giriş: 22 Şubat 2021 - 07:43 | 

Fenerbahçe - Göztepe maçından Emre Belözoğlu fotoğrafları

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de maçı takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tepkileri dikkat çekti. Emre Belözoğlu, mücadelenin henüz 9. dakikasında Halil Akbunar'ın kaydettiği golle geriye düşen sarı-lacivertli takımı, tribünden motive etmeye çalıştı.

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Karşılaşmayı birlikte izlediği kişilerle pozisyonları tartışan Belözoğlu'nun, sık sık sinirlendiği ve saha içine doğru seslendiği gözlemlendi. Belözoğlu'nun ilk yarıda Halil Akbunar'ın attığı gol sonrası ise bir hayli bozuldu. O anlar objektiflerimize böyle yansıdı.

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