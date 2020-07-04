Fenerbahçe - Göztepe maçında sürpriz 11! Tahir Karapınar'ın kararı...

54 SENE SONRA BİR İLK PEŞİNDE Göztepe'yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, İzmir ekibini bir kez daha mağlup ederse 1966'dan bu yana ilk kez iç sahada Göztepe'ye karşı 3 galibiyet üst üste elde etmiş olacak.