Fenerbahçe - Göztepe maçında sürpriz 11! Tahir Karapınar'ın kararı...
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Avrupa kupalarını hedefleyen sarı lacivertli takımda cezalı ve sakat futbolcuların yerine kimlerin oynayacağı da netlik kazandı...
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Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
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54 SENE SONRA BİR İLK PEŞİNDE
Göztepe'yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, İzmir ekibini bir kez daha mağlup ederse 1966'dan bu yana ilk kez iç sahada Göztepe'ye karşı 3 galibiyet üst üste elde etmiş olacak.
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Evinde oynadığı son iki maçı kazanan Fenerbahçe, daha önceki üç iç sahada karşılaşmasından sadece iki puan çıkarabilmişti.
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Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı iki iç saha maçını da geriden gelerek kazandı.
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Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Garry Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici karşılaşmada forma giyemeyecek.
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Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;