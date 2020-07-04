MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe - Göztepe maçında sürpriz 11! Tahir Karapınar'ın kararı...
GeriFutbol Fenerbahçe - Göztepe maçında sürpriz 11! Tahir Karapınar'ın kararı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 12:53,

Fenerbahçe - Göztepe maçında sürpriz 11! Tahir Karapınar'ın kararı...

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Avrupa kupalarını hedefleyen sarı lacivertli takımda cezalı ve sakat futbolcuların yerine kimlerin oynayacağı da netlik kazandı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

254 SENE SONRA BİR İLK PEŞİNDE
Abone Olgoogle-news

54 SENE SONRA BİR İLK PEŞİNDE

Göztepe'yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, İzmir ekibini bir kez daha mağlup ederse 1966'dan bu yana ilk kez iç sahada Göztepe'ye karşı 3 galibiyet üst üste elde etmiş olacak.

3
Abone Olgoogle-news

Evinde oynadığı son iki maçı kazanan Fenerbahçe, daha önceki üç iç sahada karşılaşmasından sadece iki puan çıkarabilmişti.

4
Abone Olgoogle-news

Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı iki iç saha maçını da geriden gelerek kazandı.

5
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Garry Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici karşılaşmada forma giyemeyecek.

6
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

7Altay Bayındır
Abone Olgoogle-news

Altay Bayındır

8Nabil Dirar
Abone Olgoogle-news

Nabil Dirar

9Serdar Aziz
Abone Olgoogle-news

Serdar Aziz

10Simon Falette
Abone Olgoogle-news

Simon Falette

11Hasan Ali Kaldırım
Abone Olgoogle-news

Hasan Ali Kaldırım

12Luiz Gustavo
Abone Olgoogle-news

Luiz Gustavo

13Ozan Tufan
Abone Olgoogle-news

Ozan Tufan

14Miha Zajc
Abone Olgoogle-news

Miha Zajc

15Ferdi Kadıoğlu
Abone Olgoogle-news

Ferdi Kadıoğlu

16Deniz Türüç
Abone Olgoogle-news

Deniz Türüç

17Vedat Muriqi
Abone Olgoogle-news

Vedat Muriqi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi