Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare! Icardi göz morluğunu Dzeko'ya göstermiş...

Faul düdükleriyle çok sık duran derbide tek isabetli şut 70. dakikada Hakim Ziyech'ten geldi. Fenerbahçe mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı. Bu sonucun ardından 4'er maçlık galibiyet serileri biten iki takım da puanlarını 44'e yükseltti. Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürürken Galatasaray haftayı ikinci sırada tamamladı. İki takım, 29 Aralık Cuma akşamı, TFF Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek. Öte yandan karşılaşmada Mauro Icardi'nin gözünün morardığı görüntü tartışma konusu olurken; Arjantinli yıldızın Edin Dzeko'ya yüzünün son halini gösterdiği görüntüler de objektiflerimize yansıdı.