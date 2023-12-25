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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare! Icardi göz morluğunu Dzeko'ya göstermiş...

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 10:31

Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maç 0-0 berabere bitti.

1/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

Faul düdükleriyle çok sık duran derbide tek isabetli şut 70. dakikada Hakim Ziyech'ten geldi. Fenerbahçe mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.

2/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

Bu sonucun ardından 4'er maçlık galibiyet serileri biten iki takım da puanlarını 44'e yükseltti. Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürürken Galatasaray haftayı ikinci sırada tamamladı.

BAKMADAN GEÇME!

3/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

İki takım, 29 Aralık Cuma akşamı, TFF Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek.

4/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

Öte yandan karşılaşmada Mauro Icardi'nin gözünün morardığı görüntü tartışma konusu olurken; Arjantinli yıldızın Edin Dzeko'ya yüzünün son halini gösterdiği görüntüler de objektiflerimize yansıdı.

BAKMADAN GEÇME!

5/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
6/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

7/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
8/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

9/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
10/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

11/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
12/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

13/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
14/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

15/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
16/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

17/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
18/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

19/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
20/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

21/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
22/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

23/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
24/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

25/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
26/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

27/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
28/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

29/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
30/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

31/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
32/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

33/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
34/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

35/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
36/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

37/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
38/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

39/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
40/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

41/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
42/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

43/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
44/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

45/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
46/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

47/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
48/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...

BAKMADAN GEÇME!

49/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
50/50Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan 50 özel kare Icardi göz morluğunu Dzekoya göstermiş...
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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!