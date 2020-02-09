Fenerbahçe - Alanyaspor maçının olaylı hakemi Ümit Öztürk için suç duyurusu!

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken maçın son dakikalarında yaşanan pozisyon uzun süre tartışıldı.
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Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda hakem Ümit Öztürk'ün devam kararı vermesi bir anda maçın önüne geçti.
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Fenerbahçe taraftarları, hem stat içinde hem de sosyal medyadan hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat'ı ağır sözlerle eleştirdiler.
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Maç sonunda da Ersun Yanal ve Semih Özsoy'un gündeminde hakem Ümit Öztürk vardı...
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Son dakikalarda yaşanan penaltı pozisyonu hala tartışılmaya devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe’li Hukukçular Derneği Platformu, Ümit Öztürk ve Serkan Tokat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıklandı.
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Fenerbahçe’li Hukukçular Derneği Platformu, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR’da görev yapan Serkan Tokat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıklandı.
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Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
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''Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk ve VAR Hakemi Serkan Tokat hakkında; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257. Maddesi uyarınca ''Görevi kötüye Kullanma'' Suçu Kapsamında 10.02.2020 Pazartesi Günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunulacaktır.''
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Fenerbahçe’li Hukukçular Derneği Platformu'nun yaptığı bu paylaşıma sarı lacivertli taraftarlar da destek oldu.