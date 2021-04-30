Fenerbahçe Alanyaspor maçı tekrarlanacak mı? Kural hatası iddiaları
FenerbahçeAlanyaspor maçı kural hatası iddiaları ile gündemde yer alıyor. Önceki akşam oynanan karşılaşmada Mesut Özil'in pasını almaya çalışırken rakibin itmesiyle birlikte yerde kalan Enner Valencia'nın pozisyonu önce penaltı, sonrasında ise ofsayt olarak değerlendirilerek Alanyaspor lehine serbest vuruşa dönmüştü. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı tekrarlanacak mı? Kural hatası var mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Fenerbahçe Alanyaspor maçı tekrarlanacak iddiaları ile gündemde yer alıyor. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının 28. dakikasında Enner Valencia'nın ceza saha içerisinde Steven Caulker tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazanmıştı. Müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, söz konusu pozisyonda önce beyaz noktayı göstermiş ancak devamında VAR incelemesi neticesinde Mesut Özil'in pas verdiği anda Enner Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etmişti. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı tekrarlanacak mı? İşte, kural hatası iddiaları ile gündeme gelen konu hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE'DEN KURAL HATASI AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Futbol A Takımımızın maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir;
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Süper Ligin 38.haftasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia’ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir.
Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB’ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir.
Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır.
Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır.
Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz.
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DENİZ ÇOBAN: KARARI VAR DEĞİL HAKEM VERMELİYDİ
Yayıncı kuruluşta pozisyonu yorumlayan eski hakem Deniz Çoban ise şu yorumu yaptı:
"Bir oyuncu şeklen ofsayt pozisyonundaysa ofsayt olarak değerlendirilemez. Pozisyonundan avantaj elde etmesi, oyuna veya rakibe müdahale etmesi lazım ki burada yok. Burada söyleyeceğimiz tek şey savunmanın pozisyon almasını engelleyecek şekilde koşu yolunda bulunuyor. VAR dedi ki 'Ofsayt ver'. Hakem, ofsayt verdi. Ama bu bir yorum gerektiren pozisyon. VAR yorum gerektiren bir pozisyona coğrafi tespit yapıyormuş gibi 'Ver ofsaytı başla' diyemez. 'Gel izle' diyecek. Nihai karar tartışmalıdır. Ciddi bir prosedür hatası var. Bir oyuncunun şeklen ofsaytta bulunması ihlal değildir. Bu bir yorum işidir. Bu karar, hakemin olmalıydı. Bu göreceli bir karardır. Bana göre hakem burada ofsayt kararı yaptıysa doğru karardır. Ama bunu hakemin yapması gerekirdi. VAR hakemi yapamaz. 'Valencia, rakibinin topa koşmasını engelledi' diyorsanız o zaman tamam. Ama diğer hiçbir şekilde ofsayt olamaz. Bu, yorum gerektiren bir pozisyon. Bu pozisyon, 2+2=4 etmez. Bu karar, VAR'ın kararı olamaz Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararı olmalıdır."
Konuyla ilgili resmi cevabın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.