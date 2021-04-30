Fenerbahçe Alanyaspor maçı tekrarlanacak mı? Kural hatası iddiaları

DENİZ ÇOBAN: KARARI VAR DEĞİL HAKEM VERMELİYDİ Yayıncı kuruluşta pozisyonu yorumlayan eski hakem Deniz Çoban ise şu yorumu yaptı:



"Bir oyuncu şeklen ofsayt pozisyonundaysa ofsayt olarak değerlendirilemez. Pozisyonundan avantaj elde etmesi, oyuna veya rakibe müdahale etmesi lazım ki burada yok. Burada söyleyeceğimiz tek şey savunmanın pozisyon almasını engelleyecek şekilde koşu yolunda bulunuyor. VAR dedi ki 'Ofsayt ver'. Hakem, ofsayt verdi. Ama bu bir yorum gerektiren pozisyon. VAR yorum gerektiren bir pozisyona coğrafi tespit yapıyormuş gibi 'Ver ofsaytı başla' diyemez. 'Gel izle' diyecek. Nihai karar tartışmalıdır. Ciddi bir prosedür hatası var. Bir oyuncunun şeklen ofsaytta bulunması ihlal değildir. Bu bir yorum işidir. Bu karar, hakemin olmalıydı. Bu göreceli bir karardır. Bana göre hakem burada ofsayt kararı yaptıysa doğru karardır. Ama bunu hakemin yapması gerekirdi. VAR hakemi yapamaz. 'Valencia, rakibinin topa koşmasını engelledi' diyorsanız o zaman tamam. Ama diğer hiçbir şekilde ofsayt olamaz. Bu, yorum gerektiren bir pozisyon. Bu pozisyon, 2+2=4 etmez. Bu karar, VAR'ın kararı olamaz Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararı olmalıdır."



Konuyla ilgili resmi cevabın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.