Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte hazırlık maçının canlı yayın bilgileri
FenerbahçeAlanyaspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. 10 günlük Topuk Yaylası Kampı'nın son günlerinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler sezon öncesi iki hazırlık karşılaşması oynadı. Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, İstanbulspor ise 4-0 mağlup etmişti. Yapılan transferler ve kurulan yeni kadronun ardından sezonu merakla bekleyen taraftarlar Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık karşılaşmasının canlı yayın bilgilerini araştırıyorlardı.. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı bugün oynanacak. Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Oynanacak hazırlık maçı sonrası kafile İstanbul’a geri dönecek. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Tolgay Arslan ile yeni transfer Mauricio Lemos bu karşılaşmada forma giymeyecek.
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Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Fenerbahçe'nin Youtube hesabında Katıl butonundan üye olanlar, Alanyaspor ile oynanacak hazırlık maçlarını canlı izleyebilecek.
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas yapan futbolcuların, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı. Fenerbahçe, yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı hazırlık karşılamasının ardından Topuk Yaylası kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
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Ferdi Kadıoğlu hırsıyla dikkat çekti
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, antrenmanlarda gösterdiği hırslı performansıyla dikkat çekiyor.
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Yeni sezon için çalışmalarını Düzce’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe’de genç yetenek Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine topladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in pandemi sonrasındaki bölümünde daha fazla forma şansı bulan Kadıoğlu, gösterdiği performansla hem teknik heyeti hem de taraftarı mest etmişti. Yeni sezon hazırlıkları için takımla beraber Topuk Yaylası'nda kampta bulunan 20 yaşındaki futbolcu, Erol Bulut'un beğenisini toplaması başardı. Tüm çalışmalarda ön plana çıkan genç oyuncu, teknik heyetten tam not aldı.
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Fenerbahçe’de yeni transfer Lemos ilk antrenmanına çıktı
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesislerinde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Uruguaylı stoper Mauricio Lemos da kampa katılırken, teknik heyet ile futbolcularla tanıştı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.